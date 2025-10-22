Netflix îți va trimite de acum recomandări personalizate „ca de la un prieten”. Cum funcționează noua opțiune

Miercuri, 22 Octombrie 2025, ora 22:25
43 citiri
Netflix îți va trimite de acum recomandări personalizate „ca de la un prieten”. Cum funcționează noua opțiune
Persoană care se pregătește să vadă un film FOTO Pixabay

Netflix vrea ca experiența ta de vizionare să devină mai umană și mai puțin algoritmică. Platforma testează o funcție care va folosi inteligența artificială generativă pentru a crea recomandări personalizate, „conversabile”, care sună mai degrabă ca un sfat venit de la un prieten bun decât ca o listă calculată pe baza istoricului tău de vizionare.

Noua tehnologie permite interacțiunea în limbaj natural: abonații vor putea descrie filmele sau serialele dorite exact așa cum le-ar povesti cuiva, de exemplu, „vreau o comedie romantică cu final neașteptat” sau „filmul în care personajul principal călătorește în timp”. Sistemul de AI va răspunde instantaneu, oferind sugestii potrivite și chiar direcționându-te direct către scena sau episodul căutat.

De la liste automate la recomandări care te „înțeleg”

Potrivit companiei, scopul acestei funcții este ca Netflix să devină mai empatic și mai intuitiv. AI-ul generativ analizează preferințele tale, dar și felul în care comunici, pentru a adapta tonul și tipul recomandărilor. Cu alte cuvinte, interfața Netflix ar putea ajunge să se comporte ca un „asistent personal de filme”.

Aceeași tehnologie este deja folosită și în producțiile proprii Netflix. În serialul SF The Eternaut, unele scene spectaculoase au fost create complet de AI, fără ca publicul să observe diferența. Iar în filmul Happy Gilmore 2, algoritmii au fost folosiți pentru întinerirea digitală a personajelor din scenele de tip flashback.

...citeste mai departe despre "Netflix îți va trimite de acum recomandări personalizate „ca de la un prieten”. Cum funcționează noua opțiune" pe Ziare.com

Peste 80% din răspunsurile generate de AI conțin erori. „ChatGPT l-a prezentat pe Papa Francisc drept actualul papă, la câteva luni după moartea acestuia” STUDIU
Peste 80% din răspunsurile generate de AI conțin erori. „ChatGPT l-a prezentat pe Papa Francisc drept actualul papă, la câteva luni după moartea acestuia” STUDIU
Un studiu publicat miercuri, de Uniunea Europeană de Radio și Televiziune (EBU) și BBC arată că asistenții AI prezintă în mod eronat conținutul știrilor în aproape jumătate dintre...
Filmele SF capăta viața mai repede decât ne-am imaginat. China își trimite „câinii-roboți” pe străzi VIDEO
Filmele SF capăta viața mai repede decât ne-am imaginat. China își trimite „câinii-roboți” pe străzi VIDEO
Pe străzile din Hangzhou, orașul futurist din estul Chinei, trecătorii au început să se obișnuiască cu o nouă prezență a câinilor-roboți de patrulare. Nu sunt parte dintr-un film SF, ci...
#tehnologie, #inteligenta artificiala, #Netflix , #Stiri Internet

Curs valutar

1 EUR = 5.0831 RON

-0.0001

1 USD = 4.3835 RON

0.0093
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Oppo Find X9 și X9 Pro: flagship-uri cu baterii uriașe și cameră Hasselblad de 200MP se lansează în România
  2. De la fum la cloud. Fostele centrale electrice din Europa devin huburi pentru inteligența artificială
  3. Samsung Galaxy S26 Ultra: primul leak complet arată schimbarea majoră de design și posibilele planuri pentru procesorul flagship
  4. Un retailer din România confirmă o breșă de securitate: datele unor clienți au fost expuse. Ce informații au fost compromise
  5. Pană masivă de internet. Zeci de site-uri și aplicații nu mai funcționează la nivel mondial. Inclusiv mai multe bănci sunt afectate
  6. Meta retrage aplicația Messenger pentru Windows și Apple. Ce se întâmplă acum și ce alternative există
  7. Google DeepMind descoperă, cu ajutorul AI, o posibilă nouă cale în tratamentul cancerului
  8. Black Friday 2025: Românii se pregătesc de un record al vânzărilor, dar valoarea comenzilor scade drastic
  9. Experimentul care arată de rapid sunt utilizatorii împinși pe internet spre conspirații și teorii
  10. Vertu Agent Q: telefonul de lux cu piele, titan și procesor de top. Cu ce specificații vine