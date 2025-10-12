Netflix dă startul la gaming: cum poți juca direct pe TV, fără consolă sau PC

Netflix nu se mai mulțumește doar să-ți ofere filme și seriale, acum vrea să te facă și să te joci. Platforma a început oficial testarea unei noi funcții care transformă televizoarele inteligente în console virtuale, fără să fie nevoie de dispozitive externe sau descărcări complicate.

Cum funcționează noua experiență Netflix Gaming

Noua opțiune le permite utilizatorilor să joace direct din aplicația de Netflix pentru Smart TV, folosind telecomanda sau un joystick compatibil. Totul rulează prin cloud gaming, adică jocurile sunt procesate pe serverele Netflix și transmise în timp real pe ecranul tău. Practic, ai acces instant la jocuri fără să ocupi spațiu pe dispozitiv.

Momentan, funcția este disponibilă pentru un număr limitat de utilizatori și pe câteva modele de televizoare, în SUA. Netflix lucrează la perfecționarea interfeței și a controlului, astfel încât navigarea între filme și jocuri să fie fluidă.

Printre primele titluri disponibile se numără jocuri de tip party, concepute pentru distracție în grup: Boggle Party, LEGO Party!, Party Crashers: Fool Your Friends, Pictionary: Game Night și Tetris Time Warp. Compania plănuiește să adauge treptat și alte titluri.

