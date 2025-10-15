Motorola intră în liga telefoanelor „ultraslim”: noul Moto X70 Air vine cu o baterie uriașă și se lansează în România cu avantaje de 2.500 de lei

Miercuri, 15 Octombrie 2025, ora 18:01
FOTO Motorola

Motorola a dezvăluit oficial Moto X70 Air, primul său smartphone ultra-subțire, care promite să concureze direct cu iPhone Air și Galaxy S25 Edge, dar la un preț mult mai prietenos.

Cu o grosime de doar 5,99 mm și o greutate de 159 grame, telefonul impresionează prin designul metalic elegant și prin faptul că nu sacrifică autonomia, integrează o baterie de 4.800 mAh, o performanță remarcabilă pentru un device atât de subțire.

Moto X70 Air se poziționează în zona mid-range premium, dar păstrează multe caracteristici demne de un flagship: încărcare rapidă la 68W, încărcare wireless de 15W, ecran OLED de 6,7 inci, 1220p+ și 120Hz, cu o luminozitate record de 4.500 niți. Camera frontală de 50 MP este integrată sub ecran, care ascunde și senzorul de amprentă.

Design rafinat, performanță solidă și certificare completă IP69

Carcasa metalică a modelului X70 Air vine în trei culori create împreună cu Pantone, Gadget Gray, Lily Pad și Bronze Green și este ranforsată pentru o rezistență mai bună la căzături. Telefonul este certificat IP68 și IP69, fiind rezistent nu doar la praf și apă, ci și la jeturi sub presiune și temperaturi înalte, o raritate pentru un model ultrasubțire.

Sub carcasă, se află un Snapdragon 7 Gen 4 cu răcire pe bază de cameră de vapori 3D, alături de 12 GB RAM LPDDR5X și stocare de 256 GB sau 512 GB pe format UFS 3.1. Nu are jack audio sau slot microSD, dar vine cu un sistem foto competent: un senor principal Samsung de 50 MP și un ultrawide tot de 50 MP, acompaniate de senzori secundari pentru macro și profunzime.

Lansare în România cu oferte exclusive

După debutul oficial din China, pe 31 octombrie, Motorola confirmă lansarea europeană. În România, modelul va ajunge pe 5 noiembrie, cel mai probabil sub denumirea Motorola Edge 70 Air.

Potrivit unei listări de pe eMAG, primii 500 de cumpărători vor beneficia de avantaje în valoare de 2.500 de lei, ceea ce sugerează o ofertă de lansare ce include reduceri semnificative și accesorii premium.

