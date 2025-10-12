Moto Edge lansează unul dintre cele mai noi telefoane: „Incredibil de subțire și incredibil de rezistent”

Motorola pregătește lansarea oficială a noului Edge 70, iar primele imagini „scăpate” pe X de celebrul leaker Evan Blass confirmă un design surprinzător. Spre deosebire de randările 3D apărute anterior, posterul oficial afișează accente vizuale noi, culori Pantone și un mesaj de marketing care atacă direct trendul momentului: telefoanele ultra-subțiri.

Pe spatele telefonului apar trei camere și un bliț LED, fiecare înconjurat de un cerc verde lime, aceeași nuanță fiind aplicată și pe butonul lateral. În partea inferioară se distinge și pătratul specific certificării Pantone, semn că Motorola continuă colaborarea pentru selecția culorilor.

„Incredibil de subțire și incredibil de rezistent”

Acesta este sloganul afișat pe posterul Moto Edge 70, o declarație îndrăzneață în contextul în care Samsung și Apple au dat deja tonul telefoanelor extrem de subțiri în 2025. Rămâne însă de văzut cât de mult va coborî Motorola grosimea dispozitivului. Modelul anterior, Edge 60, avea între 7,9 și 8,2 mm, departe de pragul de 5–6 mm atins de rivali.

Un alt detaliu interesant ține de ecran: afișajul pare a fi plat sau, cel puțin, mult mai puțin curbat decât la generația anterioară. Schimbarea ar putea fi un răspuns la preferințele utilizatorilor care cer mai multă funcționalitate și rezistență în detrimentul spectaculozității.

Ca și în anii trecuți, seria va fi completată de modelele Edge 70 Neo, Edge 70 Fusion și Edge 70 Pro, în timp ce rămâne incert dacă Motorola va readuce și o variantă Ultra, după ce generația 60 a renunțat la acest model de vârf.

