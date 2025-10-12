Microsoft vrea să-i lase pe utilizatori să își testeze viteza netului direct din Windows, fără aplicații externe. Când se va adăuga funcția

Microsoft lucrează la o funcție care introduce un test de viteză direct în Windows 11, disponibil din meniul rețelei.

Funcția a fost observată în versiunile de test Insider Preview și se activează simplu: un click-dreapta pe iconița de rețea din bara de sistem sau accesarea setărilor rapide de Wi-Fi afișează opțiunea „Speed Test”. Testul deschide o pagină dedicată în Bing, unde utilizatorii pot vedea imediat dacă viteza internetului corespunde cu cea inclusă în abonament.

Deși nu este încă o aplicație complet integrată în sistem, noul instrument promite să fie o alternativă rapidă și convenabilă. Momentan, este disponibil doar pentru cei înscriși în programul Windows Insider, în categoriile Dev și Beta. Microsoft nu a anunțat data exactă a lansării oficiale, dar cel mai probabil va ajunge în versiunea stabilă printr-o actualizare mai mare în următoarele luni.

