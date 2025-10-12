Microsoft schimbă complet aplicațiile clasice: Paint, Snipping Tool și Notepad primesc upgrade-uri majore

Luni, 22 Septembrie 2025, ora 20:01
371 citiri
Microsoft schimbă complet aplicațiile clasice: Paint, Snipping Tool și Notepad primesc upgrade-uri majore
Fotografia care a devenit imaginea de campanie a noului sistem de operare Microsoft XP, lansat în 2001/ FOTO:X/@Vinarquia

Paint, Snipping Tool și Notepad primesc upgrade-uri majore, iar testele sunt deja disponibile pentru utilizatorii înscriși în Windows Insiders, pe canalele Windows 11 Canary și Dev. Deși au fost cândva simple unelte de bază, cele trei programe primesc acum funcții surprinzătoare, unele bazate pe inteligență artificială.

Paint devine o unealtă creativă cu AI

Aplicația Paint nu mai seamănă deloc cu cea de acum 20 de ani. Poți transforma schițe stângace în ilustrații spectaculoase cu ajutorul AI-ului integrat. În plus, nu mai ești limitat la banalele fișiere JPEG: Microsoft introduce formatul „project”, care îți permite să salvezi lucrările ca proiecte editabile și să revii oricând asupra lor.

Pe lângă asta, un nou slider de opacitate a fost adăugat lângă cel de dimensiune, pentru ca desenul cu Creionul și Pensula să ofere efecte stratificate și mult mai fine.

Capturi de ecran cu Snipping Tool

Snipping Tool primește și el o actualizare importantă. Noul „Quick Markup” oferă acces instant la unelte precum marker, creion, radieră, forme și chiar emoji animate. Poți activa bara direct din aplicație sau prin combinația Win + Shift + S, făcând ca editarea capturilor de ecran să fie mult mai rapidă și intuitivă.

Surpriza vine de la Notepad, care ajunge să concureze cu aplicații mult mai complexe. Versiunea 11.2508.28.0 poate rezuma documente, rescrie sau chiar redacta texte cu ajutorul AI-ului – fără să fie nevoie de abonament. Există totuși o condiție: funcțiile avansate sunt limitate la PC-urile Copilot și doar pentru documentele scrise în engleză.

Pentru utilizatorii fără internet sau abonament, Microsoft oferă și un model AI local, capabil să gestioneze câteva funcții de bază.

...citeste mai departe despre "Microsoft schimbă complet aplicațiile clasice: Paint, Snipping Tool și Notepad primesc upgrade-uri majore" pe Ziare.com

Povestea celei mai faimoase chei de activare Windows piratate din lume: „FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8”
Povestea celei mai faimoase chei de activare Windows piratate din lume: „FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8”
Una dintre cele mai cunoscute secvențe de litere și cifre din istoria informaticii nu aparține unui cod de programare, ci unei chei de activare Windows XP care a devenit simbolul pirateriei...
Microsoft 365, în colaps global. Programele, blocate ore în șir de o pană masivă
Microsoft 365, în colaps global. Programele, blocate ore în șir de o pană masivă
Dimineața de 8 octombrie 2025 a început cu haos digital pentru milioane de utilizatori din întreaga lume. Serviciile Microsoft 365, inclusiv Teams și Exchange Online, au cedat simultan,...
#tehnologie, #Microsoft, #Windows , #Stiri Internet

Curs valutar

1 EUR = 5.0927 RON

-0.0026

1 USD = 4.3982 RON

0.0134
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Cum și-au învins oamenii dependența de telefon cu o schimbare simplă în setări: "E singurul lucru care m-a ajutat"
  2. Povestea celei mai faimoase chei de activare Windows piratate din lume: „FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8”
  3. Huawei a prezentat o inovație care ar putea da „frâu liber” accesului la Inteligența Artificială avansată
  4. Telefonul „retro-smart” la sub 300 RON care aduce înapoi simplitatea, dar nu renunță la WhatsApp și YouTube
  5. Smartphone-urile pierd și ultimul accesoriu din cutie: cablul USB dispare treptat. Care este primul producător care face asta
  6. WhatsApp introduce rezervarea numelui de utilizator: cine prinde primul, îl păstrează
  7. Microsoft recunoaște oficial: OneDrive și efectele vizuale pot încetini Windows 10 și 11. Care este soluția
  8. Silicon Valley trăieşte o nouă ”goană după aur”. Compania lui Sam Altman s-a transformat dintr-un startup de AI într-un gigant global
  9. Sora, aplicația video cu AI de la OpenAI, doboară recorduri: un milion de descărcări în mai puțin de cinci zile
  10. O funcție a unui smartphone a dat lovitura în mafia telefoanelor. Poliția a descoperit o rețea internațională de contrabandă