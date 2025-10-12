Surpriză pentru Microsoft. Utilizatorii fug de Windows 11 și aleg Windows 7, deși nu mai primește actualizări

Fotografia care a devenit imaginea de campanie a noului sistem de operare Microsoft XP, lansat în 2001/ FOTO:X/@Vinarquia

Deși compania americană a anunțat în repetate rânduri „sfârșitul” Windows 10, realitatea este ceva mai blândă. Suportul tehnic oficial se încheie pe 14 octombrie 2025, însă Microsoft a confirmat că va continua să livreze remedii de securitate esențiale, fără costuri, timp de încă un an. Practic, utilizatorii nu rămân „descoperiți” peste noapte, așa cum părea din comunicările de până acum.

Totuși, mesajele transmise de Microsoft au avut efect, mai exact, în loc să migreze către Windows 11, o parte dintre utilizatori s-au orientat spre soluții mai puțin logice, inclusiv reîntoarcerea la Windows 7. Doar că această alegere nu rezolvă absolut nimic: versiunea veche nu mai primește actualizări, iar compatibilitatea cu aplicații moderne este aproape nulă.

Windows 10 coboară, Windows 7 urcă

Statcounter arată că Windows 10 a scăzut la o cotă de piață de 40,5%, cel mai mic nivel din ultimii șapte ani. În schimb, Windows 7, retras oficial din circulație încă din 2020, a ajuns la 9,61%, revenind la nivelurile de dinainte de ianuarie 2023, când Microsoft a închis programul Extended Security Updates.

Statisticile vin însă cu o notă de precauție, deoarece sunt bazate pe date colectate de pe 1,5 milioane de site-uri și pot include erori, dar trendul este clar, Windows 10 pierde teren, iar Windows 7 bifează un comeback greu de explicat în termeni practici.

Pentru cei care vor să rămână pe Windows 10, există opțiunea programului Extended Security Updates. După octombrie 2026, utilizatorii casnici nu vor mai primi patch-uri gratuite, însă firmele pot plăti 30 de dolari pe an pentru fiecare PC, extinzând protecția timp de trei ani.

