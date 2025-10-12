Microsoft taie ultima scăpare: Windows 11 nu va mai putea fi instalat fără cont online

Marti, 07 Octombrie 2025, ora 18:01
374 citiri
Microsoft taie ultima scăpare: Windows 11 nu va mai putea fi instalat fără cont online
FOTO Unsplash

Microsoft închide definitiv toate portițele care le permiteau utilizatorilor să instaleze Windows 11 fără un cont Microsoft. În cea mai nouă versiune de test, compania a blocat complet posibilitatea de a crea un cont local în timpul configurării inițiale (OOBE), transformând conectarea online într-o cerință obligatorie.

Decizia marchează finalul unei perioade în care utilizatorii reușeau, prin mici trucuri, să ocolească procesul de autentificare impus de Microsoft. Comenzile „bypassnro” și „start ms-cxh:localonly”, care până recent funcționau ca soluții de evitare, au fost acum dezactivate complet. Orice tentativă de a le folosi duce la resetarea procesului de instalare.

„Pentru siguranța utilizatorilor”, dar cu prețul libertății de configurare

Amanda Langowski, coordonatoarea programului Windows Insider, susține că metodele respective „săreau peste ecrane esențiale de configurare” și puteau lăsa dispozitivul „nepregătit pentru utilizare completă”. În realitate, măsura elimină ultima cale prin care un utilizator putea seta Windows 11 fără conexiune la internet și fără un cont Microsoft activ.

În consecință, viitoarele versiuni ale sistemului de operare vor necesita obligatoriu o conexiune la internet în timpul instalării și autentificarea cu un cont Microsoft valid.

Aceasta înseamnă că nici Windows 11 Pro, nici varianta Home nu vor mai putea fi configurate cu un simplu cont local, așa cum se întâmpla în trecut.

...citeste mai departe despre "Microsoft taie ultima scăpare: Windows 11 nu va mai putea fi instalat fără cont online" pe Ziare.com

Povestea celei mai faimoase chei de activare Windows piratate din lume: „FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8”
Povestea celei mai faimoase chei de activare Windows piratate din lume: „FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8”
Una dintre cele mai cunoscute secvențe de litere și cifre din istoria informaticii nu aparține unui cod de programare, ci unei chei de activare Windows XP care a devenit simbolul pirateriei...
Microsoft 365, în colaps global. Programele, blocate ore în șir de o pană masivă
Microsoft 365, în colaps global. Programele, blocate ore în șir de o pană masivă
Dimineața de 8 octombrie 2025 a început cu haos digital pentru milioane de utilizatori din întreaga lume. Serviciile Microsoft 365, inclusiv Teams și Exchange Online, au cedat simultan,...
#tehnologie, #Microsoft, #Windows , #Stiri Internet

Curs valutar

1 EUR = 5.0927 RON

-0.0026

1 USD = 4.3982 RON

0.0134
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Cum și-au învins oamenii dependența de telefon cu o schimbare simplă în setări: "E singurul lucru care m-a ajutat"
  2. Povestea celei mai faimoase chei de activare Windows piratate din lume: „FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8”
  3. Huawei a prezentat o inovație care ar putea da „frâu liber” accesului la Inteligența Artificială avansată
  4. Telefonul „retro-smart” la sub 300 RON care aduce înapoi simplitatea, dar nu renunță la WhatsApp și YouTube
  5. Smartphone-urile pierd și ultimul accesoriu din cutie: cablul USB dispare treptat. Care este primul producător care face asta
  6. WhatsApp introduce rezervarea numelui de utilizator: cine prinde primul, îl păstrează
  7. Microsoft recunoaște oficial: OneDrive și efectele vizuale pot încetini Windows 10 și 11. Care este soluția
  8. Silicon Valley trăieşte o nouă ”goană după aur”. Compania lui Sam Altman s-a transformat dintr-un startup de AI într-un gigant global
  9. Sora, aplicația video cu AI de la OpenAI, doboară recorduri: un milion de descărcări în mai puțin de cinci zile
  10. O funcție a unui smartphone a dat lovitura în mafia telefoanelor. Poliția a descoperit o rețea internațională de contrabandă