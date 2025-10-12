Microsoft cedează presiunilor europene: Windows 10 va primi actualizări de securitate gratuite, fără cont Microsoft și fără colectare de date

Joi, 25 Septembrie 2025, ora 22:33
431 citiri
Microsoft cedează presiunilor europene: Windows 10 va primi actualizări de securitate gratuite, fără cont Microsoft și fără colectare de date
FOTO Unsplash

După mai multe discuții pe tema actualizărilor, Microsoft a făcut un pas înapoi. Compania a confirmat că, cel puțin în Spațiul Economic European, actualizările de securitate critice vor continua să fie livrate gratuit și fără condiții suplimentare, în următoarele 12 luni.

Cum a fost evitat scandalul

Inițial, gigantul american a testat mai multe variante de monetizare a suportului pentru Windows 10. Printre scenarii se afla un plan de abonament anual (30 USD pentru fiecare PC), dar și o așa-zisă „alternativă gratuită”, unde accesul la actualizări era condiționat de autentificarea cu un cont Microsoft și de acceptarea colectării de date personale.

În Europa, un astfel de mecanism s-ar fi lovit direct de Digital Markets Act (DMA), legislație care descurajează practicile de „lock-in” și colectarea excesivă a datelor. În fața riscului unor amenzi uriașe, Microsoft a ales să renunțe la aceste planuri și să ofere actualizările fără constrângeri.

Organizația Euroconsumers a salutat decizia, subliniind că legarea unor servicii esențiale de colectarea datelor ridica „îndoieli rezonabile privind respectarea DMA”.

Deși vestea este bună pentru moment, există și o limitare importantă: programul de actualizări gratuite nu va fi prelungit peste cele 12 luni deja promise. Microsoft continuă să insiste pe tranziția către Windows 11, iar Windows 10 rămâne pe lista produselor cu suport pe termen limitat.

...citeste mai departe despre "Microsoft cedează presiunilor europene: Windows 10 va primi actualizări de securitate gratuite, fără cont Microsoft și fără colectare de date" pe Ziare.com

Povestea celei mai faimoase chei de activare Windows piratate din lume: „FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8”
Povestea celei mai faimoase chei de activare Windows piratate din lume: „FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8”
Una dintre cele mai cunoscute secvențe de litere și cifre din istoria informaticii nu aparține unui cod de programare, ci unei chei de activare Windows XP care a devenit simbolul pirateriei...
Microsoft 365, în colaps global. Programele, blocate ore în șir de o pană masivă
Microsoft 365, în colaps global. Programele, blocate ore în șir de o pană masivă
Dimineața de 8 octombrie 2025 a început cu haos digital pentru milioane de utilizatori din întreaga lume. Serviciile Microsoft 365, inclusiv Teams și Exchange Online, au cedat simultan,...
#tehnologie, #Windows, #Microsoft , #Stiri Internet

Curs valutar

1 EUR = 5.0927 RON

-0.0026

1 USD = 4.3982 RON

0.0134
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Cum și-au învins oamenii dependența de telefon cu o schimbare simplă în setări: "E singurul lucru care m-a ajutat"
  2. Povestea celei mai faimoase chei de activare Windows piratate din lume: „FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8”
  3. Huawei a prezentat o inovație care ar putea da „frâu liber” accesului la Inteligența Artificială avansată
  4. Telefonul „retro-smart” la sub 300 RON care aduce înapoi simplitatea, dar nu renunță la WhatsApp și YouTube
  5. Smartphone-urile pierd și ultimul accesoriu din cutie: cablul USB dispare treptat. Care este primul producător care face asta
  6. WhatsApp introduce rezervarea numelui de utilizator: cine prinde primul, îl păstrează
  7. Microsoft recunoaște oficial: OneDrive și efectele vizuale pot încetini Windows 10 și 11. Care este soluția
  8. Silicon Valley trăieşte o nouă ”goană după aur”. Compania lui Sam Altman s-a transformat dintr-un startup de AI într-un gigant global
  9. Sora, aplicația video cu AI de la OpenAI, doboară recorduri: un milion de descărcări în mai puțin de cinci zile
  10. O funcție a unui smartphone a dat lovitura în mafia telefoanelor. Poliția a descoperit o rețea internațională de contrabandă