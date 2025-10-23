Microsoft sărbătorește 11 ani de Windows Insider cu două noi wallpaper-uri gratuite pentru fanii Windows 11

Joi, 23 Octombrie 2025, ora 19:39
36 citiri
Microsoft sărbătorește 11 ani de Windows Insider cu două noi wallpaper-uri gratuite pentru fanii Windows 11
FOTO Microsoft

Microsoft marchează 11 ani de la lansarea programului Windows Insider printr-un gest simbolic, mai exact două noi imagini de fundal oficiale, disponibile gratuit pentru toți utilizatorii Windows 11.

Programul Windows Insider a fost anunțat în octombrie 2014, chiar înainte de debutul Windows 10, și a devenit rapid o poartă de acces pentru milioane de utilizatori dornici să testeze versiunile experimentale ale sistemului de operare. Într-un deceniu, platforma a evoluat de la un simplu canal de testare la o comunitate globală care oferă feedback valoros pentru dezvoltarea Windows-ului.

Pentru a marca momentul, Microsoft a publicat două noi imagini de fundal dedicate aniversării, inspirate de estetica minimalistă din Windows 11. Spre deosebire de designul „retro” de anul trecut, care includea trimiteri la vechile versiuni de Windows, ediția din 2025 aduce texturi fluide și modele care amintesc de materiale textile.

Imaginile pot fi descărcate gratuit de pe site-ul oficial Microsoft și sunt compatibile cu toate versiunile Windows 11.

...citeste mai departe despre "Microsoft sărbătorește 11 ani de Windows Insider cu două noi wallpaper-uri gratuite pentru fanii Windows 11" pe Ziare.com

Windows dă eroare la conectare după ultimele update-uri. Microsoft confirmă cauza surprinzătoare
Windows dă eroare la conectare după ultimele update-uri. Microsoft confirmă cauza surprinzătoare
Mii de utilizatori raportează probleme de autentificare pe Windows 11 și Windows Server, apărute imediat după actualizările lansate la finalul lunii august. Microsoft a recunoscut oficial...
Actualizarea care îți blochează Windows-ul! Tastatura și mouse-ul dispar din meniul de recuperare
Actualizarea care îți blochează Windows-ul! Tastatura și mouse-ul dispar din meniul de recuperare
Unii utilizatori de Windows 11 au avut parte, în ultimele zile, de o surpriză neplăcută după instalarea celui mai recent patch de sistem. În loc să repare probleme, actualizarea KB5066835 a...
#tehnologie, #Microsoft, #Windows , #Stiri Internet

Curs valutar

1 EUR = 5.0823 RON

-0.0008

1 USD = 4.3826 RON

-0.0009
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Oppo Find X9 și X9 Pro: flagship-uri cu baterii uriașe și cameră Hasselblad de 200MP se lansează în România
  2. De la fum la cloud. Fostele centrale electrice din Europa devin huburi pentru inteligența artificială
  3. Peste 850 de oameni de știință cer interzicerea dezvoltării superinteligenţei artificiale și avertizează că pune în pericol chiar existența umană
  4. Samsung Galaxy S26 Ultra: primul leak complet arată schimbarea majoră de design și posibilele planuri pentru procesorul flagship
  5. Un retailer din România confirmă o breșă de securitate: datele unor clienți au fost expuse. Ce informații au fost compromise
  6. Actualizarea care îți blochează Windows-ul! Tastatura și mouse-ul dispar din meniul de recuperare
  7. Meta retrage aplicația Messenger pentru Windows și Apple. Ce se întâmplă acum și ce alternative există
  8. Filmele SF capăta viața mai repede decât ne-am imaginat. China își trimite „câinii-roboți” pe străzi VIDEO
  9. Pană masivă de internet. Zeci de site-uri și aplicații nu mai funcționează la nivel mondial. Inclusiv mai multe bănci sunt afectate
  10. Avertisment pentru evazioniști. Ofensiva pregătită de ANAF, cu ajutorul inteligenței artificiale