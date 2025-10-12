Microsoft recunoaște oficial: OneDrive și efectele vizuale pot încetini Windows 10 și 11. Care este soluția

Deși Windows 11 24H2 se dovedește mai rapid decât Windows 10 22H2 în majoritatea testelor, Microsoft admite acum că sistemul de operare ar putea fi și mai performant dacă anumite funcții nu ar consuma atâtea resurse.

Gigantul american a publicat recent pe blogul său un set de recomandări care confirmă ceea ce mulți utilizatori bănuiau deja, aplicația OneDrive și efectele vizuale sunt printre principalii vinovați pentru încetinirile observate pe PC-uri mai modeste.

Potrivit companiei, OneDrive, care rulează permanent în fundal pentru a sincroniza fișierele în cloud, poate afecta semnificativ performanțele generale. Aplicația consumă memorie RAM, lățime de bandă și resurse de procesare, iar efectul devine vizibil mai ales pe laptopurile din zona entry-level. Microsoft recunoaște că, deși funcția este utilă pentru backup și accesul facil la fișiere de pe alte dispozitive, sincronizarea constantă poate face ca sistemul „să se simtă mai lent decât este în realitate”.

Efectele vizuale, frumoase dar costisitoare

Pe lângă OneDrive, Microsoft avertizează că și interfața grafică a Windows 11 contribuie la scăderea performanței. Animațiile, umbrele și colțurile rotunjite, elemente care dau un aspect modern sistemului de operare, solicită suplimentar procesorul grafic și memoria. „Aceste efecte arată grozav, dar pot utiliza resurse suplimentare de sistem și pot încetini PC-ul, mai ales dacă aveți o cantitate mică de memorie RAM”, notează compania.

Deși aceste detalii par minore, cumulul lor poate fi sesizabil, mai ales pe calculatoarele care abia îndeplinesc cerințele minime pentru Windows 11.

Microsoft oferă însă și soluția: utilizatorii pot optimiza manual performanțele tastând Performance în bara de căutare Windows și accesând opțiunea „Adjust the performance and appearance of Windows”. De acolo, pot dezactiva efectele vizuale inutile și pot obține un spor vizibil de viteză fără să sacrifice prea mult din estetica interfeței.

