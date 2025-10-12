Microsoft lovește în plin: blochează accesul unei unități militare israeliene la serviciile sale de cloud după scandalul supravegherii palestinienilor

Luni, 29 Septembrie 2025, ora 19:57
362 citiri
Microsoft lovește în plin: blochează accesul unei unități militare israeliene la serviciile sale de cloud după scandalul supravegherii palestinienilor
FOTO Microsoft

Gigantul IT a anunțat o decizie rară și extrem de controversată: a suspendat accesul unei unități din cadrul Ministerului israelian al Apărării la platforma Azure, după ce o investigație internă a dezvăluit utilizarea serviciilor pentru o vastă rețea de supraveghere a populației palestiniene.

Potrivit The Guardian, Unit 8200, serviciul de informații al armatei israeliene, ar fi folosit infrastructura Microsoft încă din 2021 pentru a intercepta și stoca milioane de apeluri telefonice zilnice din Gaza și Cisiordania, estimate la „un milion de convorbiri pe oră”. Datele erau stocate inițial în centre de date din Olanda, cu planuri de migrare către Amazon Web Services după ce Microsoft a început ancheta, scrie Playtech.

Vicepreședintele Brad Smith a transmis angajaților că accesul a fost dezactivat pentru servicii de cloud și AI, subliniind că Microsoft „nu oferă tehnologie pentru supraveghere în masă a civililor”. Decizia vine pe fondul presiunilor crescânde din partea angajaților și a investitorilor, care au cerut transparență privind colaborarea cu Israelul în contextul criticilor internaționale legate de drepturile omului.

...citeste mai departe despre "Microsoft lovește în plin: blochează accesul unei unități militare israeliene la serviciile sale de cloud după scandalul supravegherii palestinienilor" pe Ziare.com

Povestea celei mai faimoase chei de activare Windows piratate din lume: „FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8”
Povestea celei mai faimoase chei de activare Windows piratate din lume: „FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8”
Una dintre cele mai cunoscute secvențe de litere și cifre din istoria informaticii nu aparține unui cod de programare, ci unei chei de activare Windows XP care a devenit simbolul pirateriei...
Microsoft 365, în colaps global. Programele, blocate ore în șir de o pană masivă
Microsoft 365, în colaps global. Programele, blocate ore în șir de o pană masivă
Dimineața de 8 octombrie 2025 a început cu haos digital pentru milioane de utilizatori din întreaga lume. Serviciile Microsoft 365, inclusiv Teams și Exchange Online, au cedat simultan,...
#tehnologie, #Microsoft, #Israel , #Stiri Internet

Curs valutar

1 EUR = 5.0927 RON

-0.0026

1 USD = 4.3982 RON

0.0134
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Cum și-au învins oamenii dependența de telefon cu o schimbare simplă în setări: "E singurul lucru care m-a ajutat"
  2. Povestea celei mai faimoase chei de activare Windows piratate din lume: „FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8”
  3. Huawei a prezentat o inovație care ar putea da „frâu liber” accesului la Inteligența Artificială avansată
  4. Telefonul „retro-smart” la sub 300 RON care aduce înapoi simplitatea, dar nu renunță la WhatsApp și YouTube
  5. Smartphone-urile pierd și ultimul accesoriu din cutie: cablul USB dispare treptat. Care este primul producător care face asta
  6. WhatsApp introduce rezervarea numelui de utilizator: cine prinde primul, îl păstrează
  7. Microsoft recunoaște oficial: OneDrive și efectele vizuale pot încetini Windows 10 și 11. Care este soluția
  8. Silicon Valley trăieşte o nouă ”goană după aur”. Compania lui Sam Altman s-a transformat dintr-un startup de AI într-un gigant global
  9. Sora, aplicația video cu AI de la OpenAI, doboară recorduri: un milion de descărcări în mai puțin de cinci zile
  10. O funcție a unui smartphone a dat lovitura în mafia telefoanelor. Poliția a descoperit o rețea internațională de contrabandă