Microsoft a anunțat oficial integrarea modelelor Anthropic în ecosistemul Microsoft 365 Copilot. Practic, pentru prima dată, utilizatorii vor putea folosi în aplicațiile Office și AI-ul Claude, nu doar modelele OpenAI.

Claude ajunge în Researcher și în Microsoft Studio

Primii care vor testa noutatea sunt utilizatorii înscriși în programul beta Frontier. Începând de azi, funcția Researcher din Copilot permite acces la modelul Claude Opus 4.1, specializat în raționamente complexe și sarcini de cercetare multi-step. Totodată, în Microsoft Studio, instrumentul pentru dezvoltarea agenților AI, apare un meniu nou, care oferă posibilitatea de a alege între modelele OpenAI și Anthropic.

„Adăugarea versiunilor Claude Sonnet 4 și Claude Opus 4.1 consolidează angajamentul nostru de a aduce cele mai bune inovații din întreaga industrie în Microsoft 365 Copilot”, a declarat Charles Lamanna, reprezentant Microsoft.

Până acum, OpenAI a avut exclusivitate în alimentarea Copilot, iar majoritatea funcțiilor se bazau pe GPT-5. Odată cu deschiderea către Anthropic, Microsoft arată că vrea să creeze un Copilot „agnostic”, care să combine cele mai bune modele AI din piață.

În plus, decizia vine pe fondul speculațiilor privind tensiuni între Microsoft și OpenAI, alimentate de negocierile dificile dintre cele două companii.

...citeste mai departe despre "Asistentul Claude va fi disponibil în ecosistemul Microsoft 365. De ce e importantă mișcarea" pe Ziare.com

Ads