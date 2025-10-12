Microsoft 365, în colaps global. Programele, blocate ore în șir de o pană masivă

Dimineața de 8 octombrie 2025 a început cu haos digital pentru milioane de utilizatori din întreaga lume. Serviciile Microsoft 365, inclusiv Teams și Exchange Online, au cedat simultan, blocând accesul la conturi și oprind comunicarea în mii de companii. Pană a fost etichetată drept „incident critic”, semnalând una dintre cele mai grave defecțiuni recente din ecosistemul Microsoft.

Potrivit companiei, problema a afectat nu doar aplicațiile principale, ci și sistemele de autentificare Multi-Factor (MFA) și Entra Single Sign-On (SSO). Practic, utilizatorii nu se mai puteau conecta deloc la conturile de serviciu, iar mesajele de verificare MFA nu mai ajungeau.

Cea mai nouă verigă dintr-un lanț de pene repetate

Deși Microsoft nu a publicat lista exactă a regiunilor afectate, rapoartele de pe platformele de monitorizare arată că problemele s-au extins din America de Nord până în Asia și Europa. Mesajul afișat utilizatorilor era același:

„Ne pare rău, ceva nu a funcționat. Reîmprospătează pagina peste câteva minute.”

Într-un update postat la scurt timp, inginerii companiei au explicat că defecțiunea a fost provocată de un dezechilibru în infrastructura de autentificare, care a afectat funcționarea directoarelor și verificarea utilizatorilor. Echipele tehnice lucrează la o „rebalansare” a serviciilor pentru a restabili treptat accesul.

Aceasta nu este, însă, o situație izolată. În ultimele 12 luni, Microsoft a bifat mai multe incidente similare: în ianuarie, o eroare de autentificare masivă, iar în iulie o cădere a centrului de administrare. Aceste repetiții ridică semne de întrebare serioase despre stabilitatea infrastructurii cloud a companiei.

Întreruperea a paralizat temporar activitatea în nenumărate organizații care folosesc Microsoft 365 pentru colaborare internă și e-mailuri corporative. Lipsa accesului la Teams a însemnat ședințe anulate, iar blocarea Exchange-ului a întrerupt fluxurile de comunicare critice.

