Meta interzice chatboții concurenți pe WhatsApp. Ce înseamnă asta pentru utilizatori

Dacă ești antreprenor și foloseai WhatsApp pentru a comunica cu clienții printr-un chatbot bazat pe AI, pregătește-te de o schimbare radicală. Începând cu 15 ianuarie 2026, Meta va bloca toate chatbot-urile de la terți, inclusiv cele dezvoltate de platforme precum ChatGPT sau Perplexity, permițând doar propriul asistent Meta AI să funcționeze în cadrul aplicației.

Măsura, introdusă printr-o actualizare a API Business Policy pentru WhatsApp, interzice explicit accesul „modelelor lingvistice mari, platformelor AI generative sau asistenților AI de uz general” la infrastructura de mesagerie. Cu alte cuvinte, doar chatboții „închiriați” direct de Meta vor rămâne activi, restul urmând să fie deconectați.

Meta închide competiția în propriul ecosistem

Prin această decizie, Meta își securizează cea mai valoroasă platformă, WhatsApp, care numără peste trei miliarde de utilizatori și elimină orice concurență directă din zona AI. Compania mizează pe integrarea profundă a propriului chatbot în WhatsApp, Messenger și Instagram, pentru a-și impune rapid Meta AI drept standardul de interacțiune digitală.

Deși justificată oficial prin „nevoia de siguranță și control al experienței utilizatorilor”, decizia este privită de specialiști drept o mișcare abuzivă, ce ar putea atrage atenția autorităților europene privind încălcarea legislației concurențiale.

Meta pare însă dispusă să riște. Chiar dacă propriile tehnologii AI nu au impresionat până acum, compania lui Mark Zuckerberg știe că deținerea controlului total asupra ecosistemului de mesagerie valorează mai mult decât o competiție liberă.

