Meta interzice chatboții concurenți pe WhatsApp. Ce înseamnă asta pentru utilizatori

Joi, 23 Octombrie 2025, ora 20:05
59 citiri
Meta interzice chatboții concurenți pe WhatsApp. Ce înseamnă asta pentru utilizatori
FOTO Pixabay

Dacă ești antreprenor și foloseai WhatsApp pentru a comunica cu clienții printr-un chatbot bazat pe AI, pregătește-te de o schimbare radicală. Începând cu 15 ianuarie 2026, Meta va bloca toate chatbot-urile de la terți, inclusiv cele dezvoltate de platforme precum ChatGPT sau Perplexity, permițând doar propriul asistent Meta AI să funcționeze în cadrul aplicației.

Măsura, introdusă printr-o actualizare a API Business Policy pentru WhatsApp, interzice explicit accesul „modelelor lingvistice mari, platformelor AI generative sau asistenților AI de uz general” la infrastructura de mesagerie. Cu alte cuvinte, doar chatboții „închiriați” direct de Meta vor rămâne activi, restul urmând să fie deconectați.

Meta închide competiția în propriul ecosistem

Prin această decizie, Meta își securizează cea mai valoroasă platformă, WhatsApp, care numără peste trei miliarde de utilizatori și elimină orice concurență directă din zona AI. Compania mizează pe integrarea profundă a propriului chatbot în WhatsApp, Messenger și Instagram, pentru a-și impune rapid Meta AI drept standardul de interacțiune digitală.

Deși justificată oficial prin „nevoia de siguranță și control al experienței utilizatorilor”, decizia este privită de specialiști drept o mișcare abuzivă, ce ar putea atrage atenția autorităților europene privind încălcarea legislației concurențiale.

Meta pare însă dispusă să riște. Chiar dacă propriile tehnologii AI nu au impresionat până acum, compania lui Mark Zuckerberg știe că deținerea controlului total asupra ecosistemului de mesagerie valorează mai mult decât o competiție liberă.

...citeste mai departe despre "Meta interzice chatboții concurenți pe WhatsApp. Ce înseamnă asta pentru utilizatori" pe Ziare.com

Rusia taie accesul la WhatsApp și Telegram. Ce aplicații vor folosi utilizatorii ruși
Rusia taie accesul la WhatsApp și Telegram. Ce aplicații vor folosi utilizatorii ruși
Autoritățile de la Moscova au impus restricții asupra WhatsApp și Telegram, în cadrul unui program menit să consolideze controlul statului asupra mediului online. Decizia, anunțată de...
Meta interzice ChatGPT pe WhatsApp. Schimbare majoră pentru miliarde de utilizatori
Meta interzice ChatGPT pe WhatsApp. Schimbare majoră pentru miliarde de utilizatori
ChatGPT va înceta să mai funcţioneze pe WhatsApp, după ce Meta a decis să schimbe termenii de funcţionare ai platformei. OpenAI a confirmat că ChatGPT nu va mai fi disponibil pe WhatsApp,...
#tehnologie, #meta, #WhatsApp , #Stiri Internet

Curs valutar

1 EUR = 5.0823 RON

-0.0008

1 USD = 4.3826 RON

-0.0009
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Oppo Find X9 și X9 Pro: flagship-uri cu baterii uriașe și cameră Hasselblad de 200MP se lansează în România
  2. De la fum la cloud. Fostele centrale electrice din Europa devin huburi pentru inteligența artificială
  3. Peste 850 de oameni de știință cer interzicerea dezvoltării superinteligenţei artificiale și avertizează că pune în pericol chiar existența umană
  4. Samsung Galaxy S26 Ultra: primul leak complet arată schimbarea majoră de design și posibilele planuri pentru procesorul flagship
  5. Un retailer din România confirmă o breșă de securitate: datele unor clienți au fost expuse. Ce informații au fost compromise
  6. Actualizarea care îți blochează Windows-ul! Tastatura și mouse-ul dispar din meniul de recuperare
  7. Meta retrage aplicația Messenger pentru Windows și Apple. Ce se întâmplă acum și ce alternative există
  8. Filmele SF capăta viața mai repede decât ne-am imaginat. China își trimite „câinii-roboți” pe străzi VIDEO
  9. Pană masivă de internet. Zeci de site-uri și aplicații nu mai funcționează la nivel mondial. Inclusiv mai multe bănci sunt afectate
  10. Avertisment pentru evazioniști. Ofensiva pregătită de ANAF, cu ajutorul inteligenței artificiale