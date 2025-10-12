Meta vrea să-ți pună aplicațiile direct în câmpul vizual. Cum ar putea arăta viitorul prin ochelarii Ray-Ban Display

Vineri, 19 Septembrie 2025, ora 22:15
FOTO Unsplash

Meta face un pas uriaș către integrarea realității augmentate în viața de zi cu zi. Compania a anunțat lansarea Meta Wearables Device Access Toolkit, un set de instrumente pentru dezvoltatori care va permite crearea de aplicații dedicate ochelarilor inteligenți Meta Ray-Ban Display.

Gadgetul promite să aducă notificări, informații și chiar transmisiuni live direct în câmpul tău vizual. Practic, atunci când privești în jur, ochelarii ar putea afișa profiluri de pe rețelele sociale, indicații sau reclame personalizate, un scenariu care aduce aminte de filmele SF.

Meta spune că aceste aplicații vor valorifica „perspectiva naturală a purtătorului” și accesul audio prin microfoane discrete, ceea ce înseamnă că dispozitivul va putea urmări și asculta interacțiunile din jurul tău pentru a-ți livra conținut contextual.

Meta a oferit deja câteva exemple despre cum ar putea fi folosită noua tehnologie. Twitch lucrează la funcții prin care creatorii de conținut să poată transmite în direct doar cu ajutorul ochelarilor, în timp ce echipa Disney Imagineering testează prototipuri care să ofere vizitatorilor din parcurile tematice indicații și informații suplimentare despre show-urile la care participă.

