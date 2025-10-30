Meta, acuzată că ar fi descărcat mii de filme pentru adulți pentru a-și antrena AI-ul

Meta este acuzată că ar fi descărcat ilegal aproape 2.400 de filme pentru adulți pentru a-și antrena sistemele de inteligență artificială. Procesul, intentat de Strike 3 Holdings și Counterlife Media, cere despăgubiri de până la 359 de milioane de dolari.

Producătorii susțin că au identificat 47 de adrese IP aparținând Meta, implicate în descărcări prin rețeaua BitTorrent, începând din 2018. Aceste date, spun reclamanții, ar demonstra un tipar de activitate suspectă, care ar fi legată de proiecte de „video generativ”, domeniu în care Meta a început să investească masiv în ultimii ani.

Meta: „Nu există nicio dovadă, doar IP-uri”

Meta a reacționat ferm, depunând o moțiune de respingere a acuzațiilor. Compania afirmă că plângerea se bazează exclusiv pe identificarea unor adrese IP, fără nicio dovadă clară că descărcările au fost realizate de angajați în scop profesional.

În documentele transmise instanței, reprezentanții Meta arată că descărcările incriminate au început cu mult înainte ca activitatea de cercetare în inteligență artificială video să fi fost lansată oficial, adică înainte de 2022.

Conform acestora, este mult mai probabil ca activitatea să fi fost una „sporadică, personală”, nu parte a unui plan organizat de antrenare AI.

Meta mai argumentează că, dacă ar fi fost vorba de o strategie internă de antrenare a modelelor, nu s-ar fi folosit adrese IP corporative vizibile public, ci o infrastructură complet separată. În plus, traficul identificat, aproximativ 22 de filme pe an, răspândit pe zeci de IP-uri, nu ar putea fi considerat „semnificativ” pentru un proiect de cercetare.

Compania respinge și acuzația de răspundere directă, precizând că nu are control absolut asupra fiecărei descărcări efectuate pe rețeaua sa și niciun beneficiu financiar dintr-o astfel de activitate.

