Meta vrea să creeze „Android-ul pentru roboți”: miliarde investite într-o platformă universală de AI humanoid

Marti, 30 Septembrie 2025, ora 21:23
334 citiri
Meta vrea să creeze „Android-ul pentru roboți”: miliarde investite într-o platformă universală de AI humanoid
Mark Zuckerberg, fondatorul și directorul executiv al companiei Meta/ FOTO:Meta

Gigantul tech condus de Mark Zuckerberg își schimbă din nou direcția și pariază pe un domeniu aflat la început de drum: roboții umanoizi. Dar nu prin construirea de hardware, ci prin ceea ce știe mai bine, software. Potrivit CTO-ului Andrew Bosworth, Meta dezvoltă o platformă care să devină „scheletul digital” al roboților viitorului, un fel de Android pentru roboți, licențiat altor producători.

De la metavers la roboți

Meta a turnat deja peste 100 de miliarde de dolari în Reality Labs, divizia responsabilă cu realitatea augmentată și virtuală, și miliarde în AI. Acum, compania mută accentul către un obiectiv mai ambițios: crearea unui „world model”, un model digital al lumii care să permită simulări realiste și acțiuni precise.

Problema majoră nu e hardware-ul, ci software-ul: cum creezi o „mână” robotică suficient de delicată încât să țină un pahar cu apă sau să bage chei în buzunar? Lipsa unei bucle de feedback senzorial face ca aceste sarcini să fie mult mai complicate decât par. Echipa lui Bosworth, împreună cu laboratorul Superintelligence AI din cadrul Meta, lucrează la construirea seturilor de date necesare pentru astfel de funcții.

Dacă va reuși, orice companie care respectă anumite specificații hardware ar putea folosi platforma Meta, exact cum producătorii de telefoane au adoptat Android.

...citeste mai departe despre "Meta vrea să creeze „Android-ul pentru roboți”: miliarde investite într-o platformă universală de AI humanoid" pe Ziare.com

Motorola prinde din urmă rivalii. Android 16 ajunge pe primele modele
Motorola prinde din urmă rivalii. Android 16 ajunge pe primele modele
Motorola face, în sfârșit, pasul spre cea mai nouă versiune a sistemului de operare Google. După luni de așteptare, compania a început distribuirea actualizării Android 16 pentru o parte...
Smartphone-urile pierd și ultimul accesoriu din cutie: cablul USB dispare treptat. Care este primul producător care face asta
Smartphone-urile pierd și ultimul accesoriu din cutie: cablul USB dispare treptat. Care este primul producător care face asta
După eliminarea încărcătoarelor, producătorii de telefoane se pregătesc să scoată și cablurile USB din pachetul standard. Primul exemplu concret vine de la Sony Xperia 10 VII, care a fost...
#tehnologie, #meta, #Android , #Stiri Internet

Curs valutar

1 EUR = 5.0927 RON

-0.0026

1 USD = 4.3982 RON

0.0134
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Cum și-au învins oamenii dependența de telefon cu o schimbare simplă în setări: "E singurul lucru care m-a ajutat"
  2. Povestea celei mai faimoase chei de activare Windows piratate din lume: „FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8”
  3. Huawei a prezentat o inovație care ar putea da „frâu liber” accesului la Inteligența Artificială avansată
  4. Telefonul „retro-smart” la sub 300 RON care aduce înapoi simplitatea, dar nu renunță la WhatsApp și YouTube
  5. Smartphone-urile pierd și ultimul accesoriu din cutie: cablul USB dispare treptat. Care este primul producător care face asta
  6. WhatsApp introduce rezervarea numelui de utilizator: cine prinde primul, îl păstrează
  7. Microsoft recunoaște oficial: OneDrive și efectele vizuale pot încetini Windows 10 și 11. Care este soluția
  8. Silicon Valley trăieşte o nouă ”goană după aur”. Compania lui Sam Altman s-a transformat dintr-un startup de AI într-un gigant global
  9. Sora, aplicația video cu AI de la OpenAI, doboară recorduri: un milion de descărcări în mai puțin de cinci zile
  10. O funcție a unui smartphone a dat lovitura în mafia telefoanelor. Poliția a descoperit o rețea internațională de contrabandă