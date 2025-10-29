Max Messenger, aplicația rusă dezvoltată la cererea lui Putin care concurează WhatsApp, depășește 50 de milioane de utilizatori

Miercuri, 29 Octombrie 2025, ora 17:00
Vladimir Putin FOTO: Hepta

Aplicația de mesagerie Max Messenger, dezvoltată de gigantul rus VK la solicitarea directă a președintelui Vladimir Putin, a depășit pragul de 50 de milioane de utilizatori activi. Lansată ca o alternativă națională la WhatsApp și Telegram, aplicația a devenit rapid un instrument central în ecosistemul digital al Rusiei, dar și un motiv de îngrijorare pentru organizațiile care apără libertatea online.

Proiectul face parte din strategia Kremlinului de autonomizare tehnologică începută după sancțiunile impuse în urma invaziei Ucrainei. Putin a cerut încă din 2022 crearea unei platforme „100% rusești”, capabile să integreze conversații private, plăți online, notificări guvernamentale și funcții de identitate digitală într-un singur loc.

O aplicație construită pentru eficiență totală

Max Messenger oferă funcții comparabile cu cele ale rivalilor occidentali: mesaje text și multimedia, apeluri vocale și video, trimiterea de fișiere de până la 4 GB, grupuri masive și canale publice. În plus, aplicația este conectată direct la serviciile publice rusești, permițând plata taxelor, emiterea documentelor și autentificarea în conturile guvernamentale.

Potrivit datelor oficiale, aplicația atinge zilnic peste 19 milioane de utilizatori activi, iar recordul absolut a fost de 22,5 milioane într-o singură zi. De la lansare, s-au trimis peste 3,7 miliarde de mesaje și s-au efectuat aproape 850 de milioane de apeluri.

Disponibilă gratuit în App Store, RuStore (magazinul național rusesc) și Google Play, Max Messenger este compatibilă cu Android și iOS, însă infrastructura și serverele sunt gestionate integral în Rusia.

