Retailerul spaniol de modă MANGO a început să trimită notificări către clienți după descoperirea unei breșe de securitate care a dus la expunerea unor date personale. Incidentul nu a afectat direct sistemele interne ale companiei, ci a vizat un furnizor extern de servicii de marketing, folosit pentru campanii promoționale, potrivit publicației Bleeping Computer.

Ce informații au fost compromise

Conform notificărilor trimise de companie, accesul neautorizat a avut loc la nivelul platformei partenerului și a dus la expunerea unor date precum prenumele, țara, codul poștal, adresa de e-mail și numărul de telefon al unor clienți.

MANGO a subliniat că datele sensibile precum numele de familie, informațiile bancare, numerele de card, parolele sau documentele de identitate nu au fost afectate.

Chiar și așa, experții în securitate atrag atenția că informațiile compromise pot fi folosite în campanii de phishing, prin care atacatorii pot încerca să obțină date suplimentare trimițând mesaje care par legitime.

După descoperirea incidentului, MANGO a activat toate protocoalele interne de securitate, a notificat Agenția Spaniolă pentru Protecția Datelor (AEPD) și colaborează cu autoritățile pentru a identifica sursa atacului.

Compania a precizat că infrastructura IT proprie nu a fost compromisă, iar activitatea comercială se desfășoară normal. Pentru clienții afectați, MANGO a deschis o linie de asistență dedicată, disponibilă prin e-mail la [email protected] și la numărul de telefon 900 150 543.

...citeste mai departe despre "Un retailer din România confirmă o breșă de securitate: datele unor clienți au fost expuse. Ce informații au fost compromise" pe Ziare.com

Ads