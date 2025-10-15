Pericolul mașinilor electrice: mânerele retractabile ale portierelor ar fi împiedicat salvarea unui șofer blocat într-o mașină în flăcări

Mașină cu probleme FOTO / captură video BBC

Un accident grav petrecut în China readuce în discuție siguranța mânerelor retractabile de la portierele mașinilor electrice. Un șofer și-a pierdut viața după ce martorii nu au reușit să deschidă ușile vehiculului, sistemul electronic de acces fiind blocat în urma impactului.

Autoritățile chineze analizează acum posibilitatea interzicerii acestor mânere la modelele viitoare de automobile, după ce mai multe accidente similare au scos la iveală același risc fatal: în cazul unui șoc puternic sau al unui incendiu, portierele rămân blocate, iar pasagerii, captivi.

Mânerele „de lux” care s-au transformat în capcane

Inspirate de designul Tesla, mânerele retractabile au devenit un simbol al mașinilor electrice moderne. Când vehiculul este închis, acestea se ascund perfect în caroserie, oferind un aspect curat și aerodinamic. Totuși, în realitate, sistemul se bazează complet pe alimentarea electrică și pe controlul software.

Dacă în urma unui accident computerul de bord sau sistemul electric cedează, mânerele rămân retrase, iar deschiderea manuală devine imposibilă din exterior. În unele cazuri, nici pasagerii nu pot ieși, mai ales dacă blocarea afectează și comenzile interne.

Cel puțin două astfel de incidente au implicat modelul Xiaomi SU7, un sedan electric premium. În ambele situații, bateria de ioni de litiu amplasată sub podea a luat foc, iar portierele blocate au împiedicat intervenția rapidă a martorilor. Pompierii au reușit să taie caroseria, dar șoferii nu au mai putut fi salvați.

Autoritățile chineze consideră acum mânerele retractabile „un risc pentru siguranța publică” și iau în calcul o interdicție totală pentru modelele viitoare. Totuși, milioane de automobile deja produse, inclusiv unele exportate în Europa, printre care și România, rămân vulnerabile.

Situația atrage atenția și în SUA, unde NHTSA investighează peste 170.000 de vehicule Tesla Model Y pentru posibile defecțiuni similare.

