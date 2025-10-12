Apple pregătește primul MacBook Pro cu touchscreen. Când este posibil să fie lansat și cu ce vine în plus

Apple pregătește primul MacBook Pro cu touchscreen. Când este posibil să fie lansat și cu ce vine în plus
Fanii Apple mai au de așteptat câțiva ani până să vadă un MacBook cu adevărat diferit. Analistul Ming-Chi Kuo susține că gigantul din Cupertino pregătește primul MacBook Pro cu ecran OLED tactil, însă lansarea ar putea veni abia în 2027. Surse din lanțul de aprovizionare confirmă că producția este programată pentru finalul lui 2026, cu livrări ce ar putea fi amânate spre începutul lui 2027.

Asta ar însemna o schimbare istorică: pentru prima dată, utilizatorii ar putea interacționa direct cu display-ul unui MacBook, prin atingeri, gesturi și chiar cu Apple Pencil, o funcție pe care laptopurile cu Windows o au de ani buni, dar care lipsea din ecosistemul macOS.

De la Pro la Air și chiar modele „buget”

Planurile Apple nu se limitează la varianta high-end. Potrivit zvonurilor, compania testează și scenariul în care ecranele tactile să ajungă pe MacBook Air sau chiar pe o versiune mai accesibilă, cu un chipset apropiat de cel de iPhone. O mișcare care ar uniformiza și mai mult experiența dintre iPad și Mac, având în vedere că macOS și iPadOS seamănă tot mai mult la nivel de design și funcționalitate.

Marea întrebare rămâne cum va adapta Apple macOS la o interacțiune complet tactilă. Noul sistem „Tahoe” (macOS 26) aduce deja influențe vizuale din iOS prin designul Liquid Glass, dar integrarea completă a touch-ului ar putea cere schimbări mari.

