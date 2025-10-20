Noul MacBook Pro M5 dă lovitura! Cel mai rapid laptop testat vreodată în Geekbench

Apple pare că a ridicat din nou ștacheta. Primele rezultate de benchmark pentru noul MacBook Pro M5 (14 inci) au apărut în baza de date Geekbench 6, iar cifrele sunt spectaculoase: 4.263 puncte în testul single-core, cel mai mare scor înregistrat vreodată pentru un procesor de laptop, și nu doar între Mac-uri.

Cu acest rezultat, M5 depășește toate modelele anterioare, inclusiv M4 Max și M4 Pro, dar și rivali direcți din lumea PC, precum AMD Ryzen 9950X3D. Iar dacă scorul single-core vorbește despre reacția instantanee și viteza aplicațiilor, rezultatul multi-core confirmă un salt semnificativ de putere: 17.862 puncte, cu aproape 20% peste M4 din generația trecută.

Apple M5 – aproape performanța de desktop

Cipul M5 din noul MacBook Pro este configurat cu 10 nuclee (4 de performanță și 6 de eficiență), iar rezultatele arată că poate concura deja cu procesoare de top din seria Ultra. În testele Geekbench, M5 s-a apropiat de M1 Ultra din Mac Studio și l-a depășit clar pe M3 Pro.

Topul actual al scorurilor multi-core pentru procesoarele Mac arată așa:

- M4 Max (MacBook Pro 16") – 25.645

- M1 Ultra (Mac Studio) – 18.405

- M5 (MacBook Pro 14") – 17.862

- M3 Pro (MacBook Pro 14") – 15.257

- M4 (MacBook Pro 14") – 14.726

În paralel, și iPad Pro M5 a obținut rezultate similare în testele preliminare, semn că arhitectura noului cip oferă un avantaj consistent pe toate dispozitivele Apple.

