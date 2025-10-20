Noul MacBook Pro M5 dă lovitura! Cel mai rapid laptop testat vreodată în Geekbench

Noul MacBook Pro M5 dă lovitura! Cel mai rapid laptop testat vreodată în Geekbench
FOTO Apple

Apple pare că a ridicat din nou ștacheta. Primele rezultate de benchmark pentru noul MacBook Pro M5 (14 inci) au apărut în baza de date Geekbench 6, iar cifrele sunt spectaculoase: 4.263 puncte în testul single-core, cel mai mare scor înregistrat vreodată pentru un procesor de laptop, și nu doar între Mac-uri.

Cu acest rezultat, M5 depășește toate modelele anterioare, inclusiv M4 Max și M4 Pro, dar și rivali direcți din lumea PC, precum AMD Ryzen 9950X3D. Iar dacă scorul single-core vorbește despre reacția instantanee și viteza aplicațiilor, rezultatul multi-core confirmă un salt semnificativ de putere: 17.862 puncte, cu aproape 20% peste M4 din generația trecută.

Apple M5 – aproape performanța de desktop

Cipul M5 din noul MacBook Pro este configurat cu 10 nuclee (4 de performanță și 6 de eficiență), iar rezultatele arată că poate concura deja cu procesoare de top din seria Ultra. În testele Geekbench, M5 s-a apropiat de M1 Ultra din Mac Studio și l-a depășit clar pe M3 Pro.

Topul actual al scorurilor multi-core pentru procesoarele Mac arată așa:

- M4 Max (MacBook Pro 16") – 25.645

- M1 Ultra (Mac Studio) – 18.405

- M5 (MacBook Pro 14") – 17.862

- M3 Pro (MacBook Pro 14") – 15.257

- M4 (MacBook Pro 14") – 14.726

În paralel, și iPad Pro M5 a obținut rezultate similare în testele preliminare, semn că arhitectura noului cip oferă un avantaj consistent pe toate dispozitivele Apple.

