Lenovo prezintă Lecoo Air 16: un laptop de 16 inchi care cântărește cât o tabletă și vine la un preț surprinzător

Marti, 21 Octombrie 2025, ora 19:14
Lenovo prezintă Lecoo Air 16: un laptop de 16 inchi care cântărește cât o tabletă și vine la un preț surprinzător
Lenovo intră în competiția laptopurilor subțiri cu Lecoo Air 16, un laptop de 16 inchi care cântărește sub un kilogram. Noul dispozitiv al companiei devine primul laptop mare și extrem de ușor pe care utilizatorii îl pot cumpăra.

Lecoo, brandul subsidiar al Lenovo orientat spre segmentul midrange, a ales pentru acest model un procesor Intel Core Ultra 5 125H (Meteor Lake), o platformă cu 14 nuclee (4 de performanță, 8 de eficiență și 2 LP) și grafică integrată Intel Arc cu 7 nuclee Xe. Este un cip lansat acum aproape doi ani, dar încă suficient de puternic pentru sarcini de birou, productivitate și multimedia.

Ușor ca o tabletă, dar cu procesor Intel Meteor Lake

Laptopul este completat de memorie LPDDR5 și o baterie de 60 Wh, promițând o autonomie decentă raportat la greutate.

Vedeta acestui model rămâne display-ul de 16 inchi 2.5K cu rată de refresh de 120Hz, o specificație rară pentru un laptop atât de ușor. Diferența majoră față de rivalul Acer Swift Air 16 este tipul de panou: Lecoo optează pentru un IPS mai accesibil, în timp ce Acer folosește un AMOLED la un preț aproape de 1.000 de euro.

Lenovo țintește mai jos, cu un preț de aproximativ 700 de dolari pentru modelul de bază.

