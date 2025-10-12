Jocul Snake a revenit. De data asta, direct în bara de adrese a browserului

Luni, 06 Octombrie 2025, ora 19:01
229 citiri
Jocul Snake a revenit. De data asta, direct în bara de adrese a browserului
FOTO Snake

Snake, unul dintre cele mai emblematice jocuri din istoria telefoanelor mobile, face un comeback neașteptat în 2025. Nu mai ai nevoie nici de aplicație, îl poți juca direct în bara de adrese a browserului tău. Link

Remake-ul se numește URL Snake și este creația dezvoltatorului Demian Ferreiro. Acesta a reușit performanța de a comprima tot jocul în mai puțin de 400 de linii de JavaScript, folosind caractere Unicode Braille pentru a desena șarpele și tabla de joc. Astfel, în locul unei ferestre grafice obișnuite, tot gameplay-ul se desfășoară în spațiul minuscul al barei de adrese, actualizată în timp real, scrie Connect.

Controlul este cât se poate de simplu: jucătorul se folosește de săgețile tastaturii pentru a direcționa șarpele, exact ca în versiunile clasice de pe telefoanele Nokia.

Un experiment devenit viral

Ferreiro a explicat pe GitHub că ideea i-a venit după ce a descoperit structura simbolurilor Braille în Unicode — fiecare caracter reprezintă o matrice 2x4 de puncte, echivalentul unui byte complet. Această proprietate i-a permis să simuleze un ecran de joc de aproximativ 40x4 pixeli, redat direct în bara de navigare. Actualizările vizuale se fac folosind funcția RequestAnimationFrame, ceea ce oferă o mișcare surprinzător de fluidă.

Ce a început ca o glumă între programatori a devenit rapid un experiment viral. Comunitatea online a fost impresionată de ingeniozitatea proiectului, iar Ferreiro a publicat codul open-source, invitând alți dezvoltatori să contribuie.

...citeste mai departe despre "Jocul Snake a revenit. De data asta, direct în bara de adrese a browserului" pe Ziare.com

Netflix dă startul la gaming: cum poți juca direct pe TV, fără consolă sau PC
Netflix dă startul la gaming: cum poți juca direct pe TV, fără consolă sau PC
Netflix nu se mai mulțumește doar să-ți ofere filme și seriale, acum vrea să te facă și să te joci. Platforma a început oficial testarea unei noi funcții care transformă televizoarele...
Un nou val de protecție a confidențialității pe internt vine din California. Ce au decis cei din SUA
Un nou val de protecție a confidențialității pe internt vine din California. Ce au decis cei din SUA
California lovește din nou giganții tech. O lege recent adoptată obligă browserele precum Chrome, Safari sau Firefox să limiteze drastic modul în care site-urile și terții pot colecta...
#tehnologie, #gaming, #Internet , #Stiri Internet

Curs valutar

1 EUR = 5.0927 RON

-0.0026

1 USD = 4.3982 RON

0.0134
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Cum și-au învins oamenii dependența de telefon cu o schimbare simplă în setări: "E singurul lucru care m-a ajutat"
  2. Povestea celei mai faimoase chei de activare Windows piratate din lume: „FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8”
  3. Huawei a prezentat o inovație care ar putea da „frâu liber” accesului la Inteligența Artificială avansată
  4. Telefonul „retro-smart” la sub 300 RON care aduce înapoi simplitatea, dar nu renunță la WhatsApp și YouTube
  5. Smartphone-urile pierd și ultimul accesoriu din cutie: cablul USB dispare treptat. Care este primul producător care face asta
  6. WhatsApp introduce rezervarea numelui de utilizator: cine prinde primul, îl păstrează
  7. Microsoft recunoaște oficial: OneDrive și efectele vizuale pot încetini Windows 10 și 11. Care este soluția
  8. Metoda prin care noul telefon Samsung vrea să se asigure că utilizatorii se bucură de intimitate. Ce înseamnă ecranul privacy
  9. O funcție a unui smartphone a dat lovitura în mafia telefoanelor. Poliția a descoperit o rețea internațională de contrabandă
  10. Sora, aplicația video cu AI de la OpenAI, doboară recorduri: un milion de descărcări în mai puțin de cinci zile