Un joc popular devine serial TV cu Elliot Page în rol de producător. Ce noi perspective aduce adaptarea

După succesul înregistrat de adaptările unor jocuri precum The Last of Us și Fallout, un alt titlu iconic se pregătește să cucerească micul ecran. Beyond: Two Souls, creația celor de la Quantic Dream, va fi transformat într-un serial TV, iar Elliot Page, cel care a dat viață protagonistei Jodie Holmes în jocul original, va fi implicat direct ca producător al proiectului.

Pageboy Productions, compania fondată de Page, a obținut drepturile de adaptare de la Quantic Dream, marcând începutul unui proiect care promite să onoreze moștenirea poveștii originale. Serialul va păstra structura non-liniară care a făcut jocul atât de popular, cu episoade ce vor explora momente esențiale din viața lui Jodie, oferind totodată noi detalii despre relația ei cu entitatea supranaturală Aiden.

David Cage revine pentru a contribui la viziunea serialului

David Cage, regizorul și scenaristul jocului, se va alătura echipei de producție pentru a se asigura că adaptarea rămâne fidelă temelor și esteticii originale. Cu o poveste complexă și un scenariu sci-fi plin de întorsături dramatice, serialul va explora viața lui Jodie în diferite etape, de la copilărie până la maturitate, în timp ce încearcă să controleze și să înțeleagă puterile sale paranormale.

„Această adaptare va onora moștenirea jocului, oferind de asemenea noi perspective”, a declarat Matt Jordan Smith, șeful de producție al Pageboy Productions, conform celor de la Deadline.

Având în vedere succesul lui Elliot Page atât în cinematografie, cât și în industria jocurilor video, implicarea sa în acest proiect promite o interpretare profundă a poveștii originale. Beyond: Two Souls are toate ingredientele necesare pentru a deveni un serial de succes, având la bază o poveste care combină supranaturalul, misterul și dramele personale.

Serialul ar putea adăuga noi fațete poveștii, oferind detalii care nu au fost explorate în joc, precum relațiile lui Jodie cu alte personaje sau consecințele legăturii sale cu Aiden asupra vieții cotidiene. De asemenea, formatul serialului ar putea amplifica deciziile emoționale și scenele tensionate care au definit experiența de joc.

