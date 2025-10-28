Nostalgia iPod-ului: apare un nou accesoriu cu „clickwheel” clasic, dar reinventat, la un preț modic

Marti, 28 Octombrie 2025, ora 23:00
Nostalgia iPod-ului: apare un nou accesoriu cu „clickwheel” clasic, dar reinventat, la un preț modic
Cei care au crescut cu iPod-ul vor avea un moment de deja-vu. Startup-ul Sidephone a anunțat Sundial Keypad, un accesoriu modular pentru telefonul său minimalist, ce readuce în prim-plan celebra rotiță de control, reinterpretată într-o formă modernă.

Anunțul a apărut pe Reddit, acolo unde compania a prezentat designul și modul în care Sundial Keypad se atașează magnetic la telefon. Primele imagini au stârnit valuri de nostalgie în comunitate. Noul accesoriu pare o combinație între tehnologia actuală și farmecul analogic al anilor 2000.

Rotiță clasică, funcții complet noi

Deși amintește clar de iPod, Sundial Keypad nu e doar un omagiu vizual. Dispozitivul include nouă butoane în total: patru soft-touch dispuse circular pentru control media (melodie anterioară, următoare, volum, play/pauză), patru butoane în colțuri pentru aplicații principale (Telefon, Mesaje, Cameră, Ceas) și un buton central configurabil. Toate pot fi reprogramate din setările telefonului, oferind o experiență personalizată.

Accesoriul se atașează magnetic și poate fi schimbat rapid, fiind parte dintr-o linie modulară de produse Sidephone. Compania pregătește și opt carcase din silicon colorat, pentru cei care vor un plus de personalitate.

În faza inițială, doar 1000 de unități Sundial vor fi disponibile, în variante argintiu/alb, urmând ca opțiunea argintiu/negru să apară ulterior. Prețul: 29 de dolari pentru keypad și 10 dolari pentru fiecare carcasă. Există și un bundle special, cu trei keypad-uri și trei carcase la 100 de dolari, ce va fi livrat împreună cu primele telefoane Sidephone, programate pentru ianuarie 2026.

