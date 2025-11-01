Apple pregătește un iPhone pliabil surprinzător. Ar putea costa mai puțin decât Samsung, dar tot va fi cel mai scump iPhone din istorie

Marti, 15 Iulie 2025, ora 21:53
În lumea smartphone-urilor, anul acesta a atras deja multe critici la adresa Samsung, după ce Galaxy Z Fold 7 a depășit bariera de 2.000 de euro, ridicând și mai mult ștacheta în categoria pliabilelor. În tot acest timp, Apple a stat deoparte, fără vreun model în acest segment. Dar lucrurile sunt pe cale să se schimbe.

Potrivit unui studiu realizat de UBS Investment, Apple pregătește primul său iPhone pliabil, iar surpriza este că ar putea avea un preț mai mic decât al concurenței. Estimările arată că, deși se va poziționa în zona de lux, prețul ar putea coborî sub cel al rivalilor direcți, inclusiv Samsung.

Cum ar putea Apple să vândă un pliabil mai ieftin și totuși să facă profit uriaș

Raportul UBS, citat de publicația Fortune, analizează lista de materiale necesare pentru producția iPhone-ului Fold (BOM/Bill of Materials) și estimează un cost de aproximativ 759 de dolari pe componente. Asta înseamnă cu 4% mai puțin decât cheltuie Samsung pentru Galaxy Z Fold SE, model folosit pentru comparație deoarece era cel mai recent la momentul studiului.

Economiile vin în special din faptul că Apple folosește propriile procesoare, memorii și module foto, ceea ce reduce dependența de furnizori externi. În plus, există indicii că pliabilul Apple nu va avea toate specificațiile de top, ci va sacrifica unele elemente premium pentru a menține costurile mai jos.

Estimările sugerează că Apple ar putea produce între 10 și 15 milioane de unități de iPhone Fold. Chiar dacă prețul final va fi probabil între 1.800 și 2.000 de dolari, Apple ar reuși să păstreze marje de profit uriașe, de peste 50%, la fel cum face și pe alte segmente.

Apple, rezervată în fața întrebărilor despre vânzările iPhone Air: „Suntem mulțumiți de întreaga gamă iPhone”
Apple, rezervată în fața întrebărilor despre vânzările iPhone Air: „Suntem mulțumiți de întreaga gamă iPhone”
După luni de speculații privind performanța comercială a noului iPhone Air, CEO-ul Apple, Tim Cook, a fost întrebat direct despre rapoartele care indică vânzări sub așteptări. Răspunsul...
Apple revine la ideea controversată. iPhone 20 ar putea renunța complet la butoanele fizice
Apple revine la ideea controversată. iPhone 20 ar putea renunța complet la butoanele fizice
După ani de zvonuri și prototipuri amânate, se pare că Apple nu a renunțat la visul unui iPhone fără butoane mecanice. Potrivit noilor informații, compania din Cupertino pregătește pentru...
#tehnologie, #apple, #iphone , #Stiri Internet

