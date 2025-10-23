Apple taie masiv producția iPhone Air după vânzări sub așteptări. Modelul ultra-subțire se dovedește un nou experiment eșuat

Joi, 23 Octombrie 2025, ora 15:56
51 citiri
FOTO Unsplash

După doar câteva luni pe piață, Apple a decis să reducă producția iPhone Air cu peste 80%, din cauza cererii slabe și a interesului scăzut al publicului.

Potrivit analistului Ming-Chi Kuo, vânzările modelului nu au atins pragurile anticipate, iar lanțul de aprovizionare a primit deja ordinul de a opri unele linii de producție până la sfârșitul anului. În unele cazuri, furnizorii au fost instruiți să suspende complet livrările de componente cu termen lung.

Lansat ca cel mai subțire și mai ușor iPhone de până acum, modelul Air trebuia să atragă clienții care își doreau eleganța unui dispozitiv premium fără dimensiunile unui Pro Max. În realitate, segmentul vizat s-a dovedit prea restrâns. Modelele standard și Pro au rămas preferatele cumpărătorilor, acoperind deja toate zonele de preț și performanță.

Astfel, iPhone Air pare să urmeze soarta altor proiecte similare ale Apple precum iPhone mini sau iPhone Plus, ambele oprite prematur din cauza vânzărilor slabe. În mod ironic, și rivalii Samsung au avut un eșec similar: Galaxy S25 Edge, un model ultra-subțire, a fost retras după reacții aproape identice din piață.

