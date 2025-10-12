Apple a reușit să facă imposibilul: un telefon ultra-subțire, dar totuși prietenos cu cei care vor să-l repare. Noul iPhone Air, considerat mai avansat decât modelele din seria iPhone 17, a obținut un scor de 7/10 la testele de reparabilitate făcute de iFixit, un rezultat neașteptat pentru un device atât de subțire.

Cea mai mare surpriză vine de la modul în care a fost gândită bateria. Inginerii Apple au anticipat că aceasta va necesita înlocuire mai frecventă și au făcut accesul mult mai simplu: în loc să riști deteriorarea ecranului OLED, e suficient să scoți capacul din sticlă. Conectorul bateriei este ascuns doar de un mic capac metalic, iar adezivul poate fi dezactivat termo-electric printr-o soluție elegantă, conectarea unei baterii de 9V. Rezultatul? În câteva minute, bateria poate fi schimbată fără bătăi de cap.

O baterie „dublă” și un design surprinzător de rezistent

Un detaliu interesant este că iPhone Air folosește aceeași baterie de 12,26 Wh care se regăsește și în noul powerbank MagSafe creat special pentru acest model. Practic, dacă ai un powerbank, bateria din el poate fi montată direct în telefon, deși varianta oficială, kitul de reparație, rămâne soluția recomandată.

Carcasa din titan a iPhone Air este robustă, dar iFixit atrage atenția că zona perforată pentru antene este punctul cel mai vulnerabil. În rest, componentele interne, de la placa logică până la difuzoare, sunt foarte bine protejate, iar ansamblul camerei acționează ca un „scut” suplimentar pentru interior.

...citeste mai departe despre "Surpriză de la Apple: iPhone Air, cel mai subțire model de până acum, e și mai ușor de reparat decât iPhone 17" pe Ziare.com

Ads