Miercuri, 01 Octombrie 2025, ora 18:47
369 citiri
iPhone Air: frumusețea celor de la Apple care vine la pachet cu o mare slăbiciune
FOTO Unsplash

Apple a știut dintotdeauna să construiască produse care cuceresc la prima vedere. iPhone Air nu face excepție: subțire, elegant și cu acel aer premium tipic companiei din Cupertino. Problema apare însă atunci când treci dincolo de design și ajungi la detaliile tehnice, locul unde entuziasmul începe să scadă.

Deși prețul cerut de Apple sugerează un dispozitiv comparabil cu frații săi mai mari, iPhone Air lasă impresia unui telefon gândit mai degrabă pentru utilizatorii atrași de imagine și mai puțin de performanță. Sistemul foto minimalist și bateria de doar 3149 mAh dau de înțeles că „Air” nu este doar o denumire de marketing, ci și un compromis real.

Încărcare rapidă? Depinde cum o privești

În testele făcute de ChargerLab, iPhone Air s-a dovedit capabil să accepte o putere medie de doar 18-19W prin USB-C, chiar și atunci când este conectat la adaptoare Apple de 40W. Practic, asta îl aduce la nivelul vechiului iPhone 16, deși acesta dispunea de o baterie mai mare, de 3561 mAh.

Prin cablu USB-C și adaptor de 20W sau mai mult: 50% baterie în aproximativ 30 de minute. Prin MagSafe cu adaptor de 30W: aceeași încărcare de 50% în 30 de minute, dar cu o surpriză plăcută – viteze wireless ce ating 21W, chiar peste performanța prin fir.

Comparativ, iPhone 17 standard atinge 27-28W, iar modelele Pro urcă până la 36W, confirmând că Air rămâne vizibil în urmă la acest capitol. Un alt detaliu controversat: Apple a prezentat alături de noul telefon și un powerbank „de lifestyle”, aproape ca și cum ar recunoaște implicit slăbiciunea bateriei. Așadar, iPhone Air este acel produs Apple pe care îl cumperi cu inima, dar îl folosești cu grijă.

#tehnologie, #iphone, #apple , #Stiri Internet

