Apple pregătește saltul direct la iPhone 20: zvonurile spun că seria 19 ar putea fi „sărită” complet

Marti, 30 Septembrie 2025, ora 21:46
509 citiri
FOTO Unsplash

Informații din Asia sugerează că Apple are în plan un calendar extrem de aglomerat pentru următorii doi ani: aproape 12 modele noi de iPhone între 2026 și 2027. Cea mai surprinzătoare schimbare ar fi renunțarea la seria iPhone 19 și trecerea directă la iPhone 20, o mișcare văzută ca răspuns la strategia recentă de rebranding a rivalilor Xiaomi.

În 2025, Apple a lansat deja cinci telefoane în două etape: iPhone 16e primăvara, iar toamna seria iPhone 17 (inclusiv noul iPhone Air, care a înlocuit varianta Plus). Însă formatul clasic ar putea fi abandonat după această generație.

iPhone Fold, Air și Pro Max: un puzzle de lansări până în 2027

Potrivit surselor, primăvara lui 2026 va aduce doar iPhone 17e, un model mai accesibil, cu upgrade-uri moderate, dar cu un Face ID reproiectat și un ecran complet nou. În toamna aceluiași an, Apple ar urma să lanseze iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max și, posibil, iPhone Air 2.

În 2027, compania intră într-o zonă și mai interesantă: iPhone Fold ar putea înlocui parțial iPhone 18 clasic, urmând să fie lansat împreună cu iPhone 18e în prima parte a anului. Apoi, toamna ar aduce iPhone Air 3, iPhone Fold 2 și, în loc de seria 19, debutul iPhone 20 Pro și 20 Pro Max.

În total, până la sfârșitul lui 2027, Apple ar putea lansa peste nouă modele complet noi, fără a pune la socoteală upgrade-urile intermediare. Deși aceste informații nu sunt confirmate oficial, este posibil ca Apple să pregătească o repoziționare de brand.

