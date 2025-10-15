iPhone 18 Pro ar putea aduce înapoi o funcție abandonată de Samsung. Cum funcționează diafragma variabilă și de ce contează

Miercuri, 15 Octombrie 2025, ora 15:17
66 citiri
iPhone 18 Pro ar putea aduce înapoi o funcție abandonată de Samsung. Cum funcționează diafragma variabilă și de ce contează
FOTO Unsplash

Apple pare pregătită să reînvie o tehnologie foto care a dispărut odată cu Galaxy S9: diafragma variabilă. Potrivit informațiilor venite din lanțul de producție, iPhone 18 Pro și Pro Max vor include un mecanism capabil să ajusteze automat deschiderea lentilei, o funcție apreciată de pasionații de fotografie și abandonată de Samsung în urmă cu șapte ani din motive de cost.

Această mișcare ar putea oferi Apple un avantaj clar în fața viitorului Galaxy S26 Ultra, mai ales într-un moment în care inovațiile hardware par să încetinească, iar competiția se concentrează pe AI.

Cum funcționează diafragma variabilă și de ce contează

Mecanismul permite camerei principale să mărească deschiderea lentilei în condiții de lumină scăzută, captând mai multă lumină și oferind imagini mai clare și mai luminoase. În schimb, în lumină puternică, diafragma se micșorează, crescând claritatea și detaliile.

Pe lângă avantajele tehnice, fotografilor le va plăcea libertatea creativă oferită, pot controla manual profunzimea de câmp și efectele de blur, fără a apela la artificii software. Surse apropiate producătorilor afirmă că LG Innotek și Foxconn vor fabrica noul modul foto, în timp ce componentele interne, precum actuatorul diafragmei, vor fi realizate de Luxshare ICT și Sunny Optical.

Singurul compromis? Sistemul de diafragmă ar putea face ca modulul de cameră al iPhone 18 Pro să fie ușor mai înalt decât cel al actualului iPhone 17 Pro. Totuși, Apple are un istoric solid în rafinarea designului, așa că nu este exclus ca inginerii să fi găsit deja o soluție care păstrează eleganța carcasei.

...citeste mai departe despre "iPhone 18 Pro ar putea aduce înapoi o funcție abandonată de Samsung. Cum funcționează diafragma variabilă și de ce contează" pe Ziare.com

Sfârșit de drum pentru un clasic. Acest Samsung Galaxy nu mai primește actualizări, după patru ani de la lansare
Sfârșit de drum pentru un clasic. Acest Samsung Galaxy nu mai primește actualizări, după patru ani de la lansare
După patru ani de viață, Samsung Galaxy A52s iese oficial din programul de actualizări software al companiei. Lansat în septembrie 2021, telefonul a fost unul dintre cele mai populare modele...
Galaxy S26 îți va răspunde la telefon în locul tău, iar inteligența artificială va decide dacă apelul merită atenția ta
Galaxy S26 îți va răspunde la telefon în locul tău, iar inteligența artificială va decide dacă apelul merită atenția ta
Samsung duce asistența digitală la un nou nivel. Odată cu lansarea seriei Galaxy S26, telefoanele vor putea prelua apelurile nedorite automat, grație unui sistem de inteligență artificială...
#tehnologie, #iphone, #Samsung , #Stiri Internet

Curs valutar

1 EUR = 5.0885 RON

0.0006

1 USD = 4.3738 RON

-0.0296
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Funcția pe care toți utilizatorii o vor folosi în Google Maps a fost activată. Cum funcționează Ask Maps
  2. Cum și-au învins oamenii dependența de telefon cu o schimbare simplă în setări: "E singurul lucru care m-a ajutat"
  3. Povestea celei mai faimoase chei de activare Windows piratate din lume: „FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8”
  4. Silicon Valley trăieşte o nouă ”goană după aur”. Compania lui Sam Altman s-a transformat dintr-un startup de AI într-un gigant global
  5. Călătorie spre Marte în mai puțin de 6 luni? Racheta cu energie stelară promite exact asta
  6. Șocul omenirii, anunțul amenințător a 8.590 de savanți: Anul când inteligența umană va fi depășită de ceva special VIDEO
  7. Sora, aplicația video cu AI de la OpenAI, doboară recorduri: un milion de descărcări în mai puțin de cinci zile
  8. Telefonul „retro-smart” la sub 300 RON care aduce înapoi simplitatea, dar nu renunță la WhatsApp și YouTube
  9. România va găzdui un centru european de inteligenţă artificială. "Un pas important pentru viitorul nostru digital"
  10. Motorola prinde din urmă rivalii. Android 16 ajunge pe primele modele