Primele detalii despre iPhone 17e. Apple pregătește noul model de buget

Joi, 09 Octombrie 2025, ora 19:38
186 citiri
Primele detalii despre iPhone 17e. Apple pregătește noul model de buget
FOTO Unsplash

Apple lucrează deja la iPhone 17e, următorul său model de buget, care ar putea fi lansat în prima jumătate a anului 2026, potrivit primelor informații apărute în presa internațională. Noul telefon ar urma să continue direcția începută de iPhone 16e, oferind o experiență Apple autentică, dar la un preț mai accesibil.

Sursele din industrie spun că iPhone 17e ar putea veni cu Dynamic Island, același procesor A19 prezent pe modelele premium, dar și cu un ecran de 6,1 inch, probabil cu o rată de refresh de 60 Hz, pentru a menține costurile scăzute. Sistemul foto ar include o cameră principală de 48 MP și o cameră frontală de 12 MP, optimizate pentru fotografii mai clare și culori naturale.

O nouă strategie de calendar pentru Apple

Deși Apple nu a confirmat oficial data de lansare, analiști precum Ming-Chi Kuo vorbesc despre un debut în prima jumătate a lui 2026, posibil în februarie sau aprilie. Alte surse indică faptul că gigantul din Cupertino ar trece la un ciclu de lansări bi-anual, cu modelele „Pro” și „Plus” lansate toamna, iar cele „e” – mai accesibile, primăvara.

Această strategie ar permite companiei să mențină interesul publicului tot anul și să segmenteze mai clar gama în funcție de preț și performanță. La capitolul costuri, iPhone 17e este așteptat să rămână mai ieftin decât modelul standard iPhone 17.

...citeste mai departe despre "Primele detalii despre iPhone 17e. Apple pregătește noul model de buget" pe Ziare.com

Apple dublează miza: până la 2 milioane de dolari pentru cei care descoperă vulnerabilități pe iPhone și macOS
Apple dublează miza: până la 2 milioane de dolari pentru cei care descoperă vulnerabilități pe iPhone și macOS
Cine găsește o breșă de securitate în ecosistemul Apple ar putea deveni milionar, la propriu. Compania din Cupertino a anunțat că va dubla recompensa maximă oferită prin programul său de...
O funcție a unui smartphone a dat lovitura în mafia telefoanelor. Poliția a descoperit o rețea internațională de contrabandă
O funcție a unui smartphone a dat lovitura în mafia telefoanelor. Poliția a descoperit o rețea internațională de contrabandă
Un simplu semnal GPS a dus la una dintre cele mai mari descinderi din ultimii ani din Londra. Cu ajutorul funcției Find My iPhone, poliția britanică a reușit să identifice și să...
#tehnologie, #apple, #iphone , #Stiri Internet

Curs valutar

1 EUR = 5.0927 RON

-0.0026

1 USD = 4.3982 RON

0.0134
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Cum și-au învins oamenii dependența de telefon cu o schimbare simplă în setări: "E singurul lucru care m-a ajutat"
  2. Povestea celei mai faimoase chei de activare Windows piratate din lume: „FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8”
  3. Huawei a prezentat o inovație care ar putea da „frâu liber” accesului la Inteligența Artificială avansată
  4. Telefonul „retro-smart” la sub 300 RON care aduce înapoi simplitatea, dar nu renunță la WhatsApp și YouTube
  5. Smartphone-urile pierd și ultimul accesoriu din cutie: cablul USB dispare treptat. Care este primul producător care face asta
  6. WhatsApp introduce rezervarea numelui de utilizator: cine prinde primul, îl păstrează
  7. Microsoft recunoaște oficial: OneDrive și efectele vizuale pot încetini Windows 10 și 11. Care este soluția
  8. Silicon Valley trăieşte o nouă ”goană după aur”. Compania lui Sam Altman s-a transformat dintr-un startup de AI într-un gigant global
  9. Sora, aplicația video cu AI de la OpenAI, doboară recorduri: un milion de descărcări în mai puțin de cinci zile
  10. O funcție a unui smartphone a dat lovitura în mafia telefoanelor. Poliția a descoperit o rețea internațională de contrabandă