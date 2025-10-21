iPhone 17, favorit în rândul utilizatorilor. Vânzările au depășit seria anterioară cu 14%

iPhone 17, favorit în rândul utilizatorilor. Vânzările au depășit seria anterioară cu 14%
Apple, odată cu lansarea seriei iPhone 17, a depășit vânzările generației anterioare cu 14% în primele 10 zile de la lansare, potrivit datelor furnizate de Counterpoint Research. Studiul a analizat performanțele de pe cele mai importante piețe pentru companie, SUA și China, acolo unde se concentrează cea mai mare parte din vânzările globale de iPhone.

Creșterea vine pe fondul unei cereri mai ridicate pentru modelele standard și premium, dar și al strategiei agresive a operatorilor americani, care au crescut subvențiile pentru telefoanele high-end.

iPhone 17, vedeta pieței din China

Modelul iPhone 17 de bază s-a dovedit a fi principalul „motor” de vânzări, cu o creștere de aproape o treime față de generația anterioară. Interesul ridicat al consumatorilor chinezi pentru noua serie a depășit așteptările analiștilor, în ciuda competiției puternice din partea producătorilor locali precum Huawei, Oppo și Xiaomi.

Potrivit raportului, vânzările în China au avut un rol esențial în rezultatele globale, un semn că brandul Apple continuă să se bucure de o imagine premium puternică.

În Statele Unite, vârful de gamă iPhone 17 Pro Max a fost modelul cu cea mai mare cerere, înregistrând un salt consistent al comenzilor. Operatorii americani de telefonie au contribuit la acest rezultat, majorând subvențiile maxime cu 10%, adică aproximativ 100 de dolari în plus pentru clienții care aleg abonamentele premium.

Nici iPhone Air, versiunea ultra-subțire a seriei, nu a fost ignorat de public. Deși vine doar cu eSIM, modelul a avut rezultate ușor mai bune decât iPhone 16 Plus, iar temerile privind disponibilitatea sa în China au fost rezolvate rapid, odată cu începerea precomenzilor pe 17 octombrie.

