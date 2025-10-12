iPhone 17 Pro Max versus Samsung Galaxy S25 Ultra: aluminiu sau titan, care rezistă mai bine? VIDEO

Joi, 25 Septembrie 2025, ora 20:01
FOTO Captura Phonebuff

Apple a primit critici dure după ce a renunțat la titan pentru noua serie iPhone 17, revenind la o ramă din aluminiu anodizat. Mulți utilizatori reclamă deja că telefonul se zgârie și se deformează mult mai ușor, comparativ cu iPhone 16 Pro Max, model apreciat pentru rezistența ramei sale din titan.

Totuși, testele de rezistență comparate cu rivalul direct, Samsung Galaxy S25 Ultra, arată că povestea nu este atât de simplă. Ambele materiale au puncte tari și puncte slabe, rezultatele fiind surprinzător de echilibrate.

Cum s-au comportat telefoanele în testele de impact

Într-o serie de șase scenarii reale, scăpări pe spate, colțuri și partea frontală, de la diverse înălțimi, iPhone 17 Pro Max a surprins prin modul în care aluminiul a absorbit șocurile. Rama s-a zgâriat și chiar adâncit, dar componentele interne și camerele au rămas mai bine protejate.

Pe de altă parte, titanul de pe Galaxy S25 Ultra a rezistat excelent la loviturile pe colțuri, păstrând carcasa aproape intactă. Însă lipsa de „elasticitate” a metalului a transferat forța direct spre sticlă, provocând fisuri mai grave și chiar afectând camera teleobiectiv.

La testele de cădere frontală, ambele modele au avut aceeași soartă: ecrane sparte, cu fisuri extinse pe toată suprafața. În ciuda daunelor vizibile, funcțiile de autentificare, Face ID la iPhone și senzorul de amprentă de pe Galaxy, au rămas operaționale.

Concluzia?

Dacă aluminiul lui iPhone 17 Pro Max este mai vulnerabil estetic, zgârieturi, lovituri vizibile, adâncituri, în schimb oferă un plus de protecție pentru lentile și interior. Titanul de pe Galaxy S25 Ultra arată mai bine în exterior, dar riscă să sacrifice mai repede sticla și componentele sensibile la impacturi severe.

