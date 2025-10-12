Discuții contradictorii despre noul iPhone 17 Pro. Apple spune că urmele vizibile nu sunt defecte, ci doar uzură normală

Noua generație iPhone a stârnit discuții aprinse după ce mai mulți utilizatori au observat urme vizibile pe marginile și spatele telefoanelor, la scurt timp după lansare. Fotografiile din magazine și testele publicate online au alimentat rapid scandalul.

Apple a reacționat oficial și a încercat să liniștească valul de critici. Compania afirmă că semnele apărute pe unele unități demo nu sunt zgârieturi permanente, ci urme provenite din materialele standurilor MagSafe folosite în magazine. Aceste reziduuri se transferă pe carcasele telefoanelor, dar pot fi îndepărtate ușor prin curățare, fără a afecta finisajul.

Vulnerabilitatea zonei camerei, în centrul criticilor

Pe lângă reziduurile de la MagSafe, testele de rezistență realizate de JerryRigEverything au atras atenția asupra „camerei plateau”, zona ridicată a modulului foto. Aici, stratul anodizat este mai subțire, iar marginile mai ascuțite, ceea ce face suprafața mai predispusă la zgârieturi și abraziuni. Chiar și husele premium, precum cele de la Spigen sau Pelican, nu reușesc să protejeze complet această parte a telefonului.

Apple susține însă că iPhone 17 Pro trece prin verificări stricte și că aluminiul anodizat rămâne suficient de solid pentru utilizarea de zi cu zi. Oficialii companiei recunosc că pot apărea semne minore de uzură, dar le consideră normale și fără impact asupra performanței.

