Discuții contradictorii despre noul iPhone 17 Pro. Apple spune că urmele vizibile nu sunt defecte, ci doar uzură normală

Vineri, 26 Septembrie 2025, ora 19:21
495 citiri
Discuții contradictorii despre noul iPhone 17 Pro. Apple spune că urmele vizibile nu sunt defecte, ci doar uzură normală
FOTO Unsplash

Noua generație iPhone a stârnit discuții aprinse după ce mai mulți utilizatori au observat urme vizibile pe marginile și spatele telefoanelor, la scurt timp după lansare. Fotografiile din magazine și testele publicate online au alimentat rapid scandalul.

Apple a reacționat oficial și a încercat să liniștească valul de critici. Compania afirmă că semnele apărute pe unele unități demo nu sunt zgârieturi permanente, ci urme provenite din materialele standurilor MagSafe folosite în magazine. Aceste reziduuri se transferă pe carcasele telefoanelor, dar pot fi îndepărtate ușor prin curățare, fără a afecta finisajul.

Vulnerabilitatea zonei camerei, în centrul criticilor

Pe lângă reziduurile de la MagSafe, testele de rezistență realizate de JerryRigEverything au atras atenția asupra „camerei plateau”, zona ridicată a modulului foto. Aici, stratul anodizat este mai subțire, iar marginile mai ascuțite, ceea ce face suprafața mai predispusă la zgârieturi și abraziuni. Chiar și husele premium, precum cele de la Spigen sau Pelican, nu reușesc să protejeze complet această parte a telefonului.

Apple susține însă că iPhone 17 Pro trece prin verificări stricte și că aluminiul anodizat rămâne suficient de solid pentru utilizarea de zi cu zi. Oficialii companiei recunosc că pot apărea semne minore de uzură, dar le consideră normale și fără impact asupra performanței.

...citeste mai departe despre "Discuții contradictorii despre noul iPhone 17 Pro. Apple spune că urmele vizibile nu sunt defecte, ci doar uzură normală" pe Ziare.com

Apple dublează miza: până la 2 milioane de dolari pentru cei care descoperă vulnerabilități pe iPhone și macOS
Apple dublează miza: până la 2 milioane de dolari pentru cei care descoperă vulnerabilități pe iPhone și macOS
Cine găsește o breșă de securitate în ecosistemul Apple ar putea deveni milionar, la propriu. Compania din Cupertino a anunțat că va dubla recompensa maximă oferită prin programul său de...
Primele detalii despre iPhone 17e. Apple pregătește noul model de buget
Primele detalii despre iPhone 17e. Apple pregătește noul model de buget
Apple lucrează deja la iPhone 17e, următorul său model de buget, care ar putea fi lansat în prima jumătate a anului 2026, potrivit primelor informații apărute în presa internațională....
#tehnologie, #apple, #iphone , #Stiri Internet

Curs valutar

1 EUR = 5.0927 RON

-0.0026

1 USD = 4.3982 RON

0.0134
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Cum și-au învins oamenii dependența de telefon cu o schimbare simplă în setări: "E singurul lucru care m-a ajutat"
  2. Povestea celei mai faimoase chei de activare Windows piratate din lume: „FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8”
  3. Huawei a prezentat o inovație care ar putea da „frâu liber” accesului la Inteligența Artificială avansată
  4. Telefonul „retro-smart” la sub 300 RON care aduce înapoi simplitatea, dar nu renunță la WhatsApp și YouTube
  5. Smartphone-urile pierd și ultimul accesoriu din cutie: cablul USB dispare treptat. Care este primul producător care face asta
  6. WhatsApp introduce rezervarea numelui de utilizator: cine prinde primul, îl păstrează
  7. Microsoft recunoaște oficial: OneDrive și efectele vizuale pot încetini Windows 10 și 11. Care este soluția
  8. Silicon Valley trăieşte o nouă ”goană după aur”. Compania lui Sam Altman s-a transformat dintr-un startup de AI într-un gigant global
  9. Sora, aplicația video cu AI de la OpenAI, doboară recorduri: un milion de descărcări în mai puțin de cinci zile
  10. O funcție a unui smartphone a dat lovitura în mafia telefoanelor. Poliția a descoperit o rețea internațională de contrabandă