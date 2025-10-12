iPhone 17 Pro, cel mai nou flagship Apple, vine cu o problemă neașteptată care ar putea frustra mulți utilizatori

Luni, 22 Septembrie 2025, ora 21:01
725 citiri
iPhone 17 Pro, cel mai nou flagship Apple, vine cu o problemă neașteptată care ar putea frustra mulți utilizatori
FOTO Apple

iPhone 17 Pro, unul dintre cele mai așteptate telefoane ale anului, vine cu o „problemă” care ține însă mai mult de design decât de funcționalitate: marginile modulului foto se deteriorează ușor, chiar și în utilizarea normală.

În testele realizate, telefonul a demonstrat o rezistență structurală impresionantă, nu s-a îndoit și a trecut cu brio testele de stres, la fel ca modelul iPhone Air. Însă detaliul care strică imaginea de „indestructibil” este designul ales pentru zona camerelor.

Marginea camerei, punctul vulnerabil al iPhone 17 Pro

Apple a optat pentru un cadru din aluminiu anodizat, cu margini ascuțite în jurul modulului foto. Deși stratul de anodizare este foarte dur (nivel 9 pe scara Mohs), el nu aderă eficient pe muchiile extrem de fine. Rezultatul? O simplă atingere cu o cheie sau o monedă în buzunar poate să ciupească stratul protector, lăsând la vedere aluminiul brut.

Fenomenul este demonstrat la microscop și este considerat inevitabil, indiferent de cât de atent ești cu telefonul. Practic, fiecare iPhone 17 Pro riscă să dezvolte aceste mici imperfecțiuni cosmetice în timp.

Decizia Apple de a merge pe un design „tăios” contravine chiar și recomandărilor standardelor internaționale de anodizare, care cer rotunjirea muchiilor pentru a evita tocirea stratului protector. Chiar dacă problema nu afectează performanța camerei sau funcționalitatea telefonului, cei care își doresc un aspect impecabil nu prea au de ales, iar o husă de protecție devine obligatorie.

#tehnologie, #iphone, #apple , #Stiri Internet

