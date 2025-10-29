Apple pregătește un iPad Pro M6 cu răcire pe vapori. Adio supraîncălzire?

Apple plănuiește o schimbare majoră în designul viitoarei sale tablete de top: iPad Pro cu procesor M6 ar putea fi prima tabletă Apple echipată cu o cameră de vapori pentru răcire, o tehnologie deja folosită în iPhone 17 Pro și 17 Pro Max. Scopul? Eliminarea problemelor de supraîncălzire și limitare termică care au afectat actualul model cu cip M5.

Potrivit lui Mark Gurman (Bloomberg), noul sistem de răcire ar urma să fie integrat în generația iPad Pro M6 ce va debuta anul viitor. Camera de vapori va dispersa căldura mult mai eficient, menținând performanțele ridicate chiar și în sarcini intensive precum editare video, randare 3D sau gaming.

Lecția M5: performanță mare, dar și temperaturi record

Deși procesorul Apple M5 a adus un salt semnificativ de putere, testele din MacBook Pro și iPad Pro au arătat că cipul atinge până la 99grade sub sarcină, ceea ce duce la throttling (limitarea automată a frecvenței). Apple a încercat atunci o soluție mai simplă: folie de grafen și carcasă de aluminiu cu rol de radiator, însă rezultatele au fost insuficiente.

Această limitare explică și de ce iPad Pro M5 are un CPU cu 9 nuclee, față de cele 10 nuclee disponibile pe varianta MacBook Pro M5.

