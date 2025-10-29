Apple pregătește un iPad Pro M6 cu răcire pe vapori. Adio supraîncălzire?

Miercuri, 29 Octombrie 2025, ora 13:12
52 citiri
Apple pregătește un iPad Pro M6 cu răcire pe vapori. Adio supraîncălzire?
FOTO Unsplash

Apple plănuiește o schimbare majoră în designul viitoarei sale tablete de top: iPad Pro cu procesor M6 ar putea fi prima tabletă Apple echipată cu o cameră de vapori pentru răcire, o tehnologie deja folosită în iPhone 17 Pro și 17 Pro Max. Scopul? Eliminarea problemelor de supraîncălzire și limitare termică care au afectat actualul model cu cip M5.

Potrivit lui Mark Gurman (Bloomberg), noul sistem de răcire ar urma să fie integrat în generația iPad Pro M6 ce va debuta anul viitor. Camera de vapori va dispersa căldura mult mai eficient, menținând performanțele ridicate chiar și în sarcini intensive precum editare video, randare 3D sau gaming.

Lecția M5: performanță mare, dar și temperaturi record

Deși procesorul Apple M5 a adus un salt semnificativ de putere, testele din MacBook Pro și iPad Pro au arătat că cipul atinge până la 99grade sub sarcină, ceea ce duce la throttling (limitarea automată a frecvenței). Apple a încercat atunci o soluție mai simplă: folie de grafen și carcasă de aluminiu cu rol de radiator, însă rezultatele au fost insuficiente.

Această limitare explică și de ce iPad Pro M5 are un CPU cu 9 nuclee, față de cele 10 nuclee disponibile pe varianta MacBook Pro M5.

...citeste mai departe despre "Apple pregătește un iPad Pro M6 cu răcire pe vapori. Adio supraîncălzire?" pe Ziare.com

Apple revine la ideea controversată. iPhone 20 ar putea renunța complet la butoanele fizice
Apple revine la ideea controversată. iPhone 20 ar putea renunța complet la butoanele fizice
După ani de zvonuri și prototipuri amânate, se pare că Apple nu a renunțat la visul unui iPhone fără butoane mecanice. Potrivit noilor informații, compania din Cupertino pregătește pentru...
Nostalgia iPod-ului: apare un nou accesoriu cu „clickwheel” clasic, dar reinventat, la un preț modic
Nostalgia iPod-ului: apare un nou accesoriu cu „clickwheel” clasic, dar reinventat, la un preț modic
Cei care au crescut cu iPod-ul vor avea un moment de deja-vu. Startup-ul Sidephone a anunțat Sundial Keypad, un accesoriu modular pentru telefonul său minimalist, ce readuce în prim-plan celebra...
#tehnologie, #apple, #iPad , #Stiri Internet

Curs valutar

1 EUR = 5.0829 RON

-0.0015

1 USD = 4.3643 RON

0.0052
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Cum își omoară utilizatorii bateria telefonului fără să-și dea seama. Cele mai frecvente greșeli la smartphone-uri
  2. Directorii Oracle vând acțiuni de milioane, chiar când compania atinge vârful. Care este motivul
  3. Șocul unui bărbat după ce a descoperit că aspiratorul său inteligent transmitea în secret o hartă a casei sale. "Atunci am făcut prima mea greșeală: am decis să-l opresc"
  4. China acoperă deșertul cu panouri solare și descoperă efecte ecologice surprinzător de benefice. Cum ajută solul
  5. Val imens de furturi de telefoane într-o țară vizitată în mod activ de români. Guvernul cere companiilor să blocheze definitiv dispozitivele furate
  6. Americanii au prezentat avionul de luptă fără pilot care decolează vertical, fara pistă, și poate zbura fără GPS
  7. Cum e să trăiești în cele mai inteligente orașe din lume: ”Nu mai am nevoie de chei, carduri sau portofel”
  8. O femeie din SUA a câștigat un proces cu ajutorul lui ChatGPT: “Rezultatele erau uimitor de convingătoare”
  9. Top 10 țări din lume pentru nomazii digitali în 2025: 7 sunt în Europa
  10. Peste 850 de oameni de știință cer interzicerea dezvoltării superinteligenţei artificiale și avertizează că pune în pericol chiar existența umană