Apple pregătește un iPad Fold de aproape 4.000 de dolari: cea mai scumpă tabletă din istoria companiei

Planurile Apple pentru un iPad pliabil prind tot mai mult contur. Potrivit unui nou raport publicat de Bloomberg, compania lucrează la un dispozitiv spectaculos, dar și extrem de scump: iPad Fold, o tabletă cu ecran de aproximativ 18 inci care ar putea ajunge pe piață abia în 2029, la un preț de până la 3.900 de dolari.

Un proiect ambițios marca Apple

Deși Apple testează de ani buni concepte de dispozitive pliabile, inclusiv un posibil iPhone Fold, adevăratul obstacol pare să fie versiunea pentru iPad. Surse citate de Bloomberg spun că inginerii companiei întâmpină dificultăți majore în dezvoltarea unui ecran suficient de subțire și rezistent pentru a fi pliat de mii de ori, fără a lăsa urme vizibile.

În prezent, Apple colaborează cu Samsung Display, principalul furnizor de ecrane OLED pentru seria iPhone, pentru a crea un panou pliabil cu o cută aproape invizibilă. Problema? Greutatea totală a dispozitivului, care ar trebui să scadă sub 1,5 kilograme, un obiectiv pe care compania nu l-a atins încă.

iPad Fold ar putea costa cât un laptop de top

Cea mai mare surpriză rămâne însă prețul estimat. Conform surselor Bloomberg, iPad Fold ar putea costa de trei ori mai mult decât actualul iPad Pro de 13 inci, care pornește de la 1.200 de dolari. Cu alte cuvinte, noua tabletă pliabilă s-ar putea vinde la aproximativ 3.900 de dolari, poziționându-se în aceeași gamă de preț cu laptopurile MacBook Pro de top.

Dispozitivul va avea un ecran complet extins de 18 inci, dar, atunci când este pliat, va semăna cu un laptop de 13 inci, fără al doilea ecran extern, o decizie strategică a Apple, menită să reducă greutatea și costurile.

În timp ce Apple încă perfecționează designul, Huawei a lansat deja pe piață un model comparabil, MateBook Fold, cu un ecran de 18 inci, greutate de 1,1 kilograme și un preț mai „modest” — aproximativ 3.500 de dolari.

Ceea ce nu este încă clar e cum va poziționa Apple acest dispozitiv: drept un nou iPad Pro sau un hibrid între iPad și MacBook. Designul pliabil ar putea oferi o experiență de utilizare duală, în care tableta devine laptop atunci când este pliată și spațiu de lucru atunci când e deschisă complet.

