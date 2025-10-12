Internetul cuantic prinde viață. Q-Chip transmite date cuantice prin fibra optică obișnuită

Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 17:01
234 citiri
Internetul cuantic prinde viață. Q-Chip transmite date cuantice prin fibra optică obișnuită
FOTO Unsplash

Cercetătorii au demonstrat că informația cuantică poate circula prin rețelele de fibră optică deja existente, folosind aceleași protocoale de internet pe care le utilizăm zilnic. Rezultatele, publicate în revista Science, descriu performanțele unui cip numit Q-Chip (quantum-classical hybrid internet by photonics).

Inovația aduce internetul cuantic mai aproape de utilizarea reală, fără a fi nevoie de o infrastructură complet nouă. Testele au fost realizate pe o rețea comercială Verizon, pe o distanță de un kilometru, și au arătat că semnalele cuantice și cele clasice pot fi transmise simultan și corectate chiar și în condiții de interferență, scrie Playtech.

Cum funcționează Q-Chip și de ce este revoluționar

Spre deosebire de încercările anterioare, care necesitau laboratoare specializate și echipamente dedicate, Q-Chip rezolvă problema fragilității qubiților printr-un mecanism ingenios: atașează fiecărui semnal cuantic un „header” clasic, un pachet de date de rutare și sincronizare. Routerele obișnuite citesc aceste informații fără a afecta starea cuantică a datelor, permițând transmiterea lor în siguranță prin rețelele comerciale.

Cipul este fabricat pe siliciu și poate fi produs prin metode industriale standard, ceea ce îl face scalabil și potrivit pentru integrarea în infrastructura actuală de internet.

...citeste mai departe despre "Internetul cuantic prinde viață. Q-Chip transmite date cuantice prin fibra optică obișnuită" pe Ziare.com

Un nou val de protecție a confidențialității pe internt vine din California. Ce au decis cei din SUA
Un nou val de protecție a confidențialității pe internt vine din California. Ce au decis cei din SUA
California lovește din nou giganții tech. O lege recent adoptată obligă browserele precum Chrome, Safari sau Firefox să limiteze drastic modul în care site-urile și terții pot colecta...
Criptomonedele s-au prăbușit cu 400 de miliarde de dolari după declarațiile lui Trump. Piețele se pregătesc pentru haos global
Criptomonedele s-au prăbușit cu 400 de miliarde de dolari după declarațiile lui Trump. Piețele se pregătesc pentru haos global
O singură frază a președintelui american Donald Trump a șters aproape 400 de miliarde de dolari din valoarea pieței cripto în mai puțin de 24 de ore. Amenințarea cu tarife vamale de 100%...
#tehnologie, #Internet, #cuantic , #Stiri Internet

Curs valutar

1 EUR = 5.0927 RON

-0.0026

1 USD = 4.3982 RON

0.0134
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Cum și-au învins oamenii dependența de telefon cu o schimbare simplă în setări: "E singurul lucru care m-a ajutat"
  2. Povestea celei mai faimoase chei de activare Windows piratate din lume: „FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8”
  3. Huawei a prezentat o inovație care ar putea da „frâu liber” accesului la Inteligența Artificială avansată
  4. Telefonul „retro-smart” la sub 300 RON care aduce înapoi simplitatea, dar nu renunță la WhatsApp și YouTube
  5. Smartphone-urile pierd și ultimul accesoriu din cutie: cablul USB dispare treptat. Care este primul producător care face asta
  6. WhatsApp introduce rezervarea numelui de utilizator: cine prinde primul, îl păstrează
  7. Microsoft recunoaște oficial: OneDrive și efectele vizuale pot încetini Windows 10 și 11. Care este soluția
  8. Silicon Valley trăieşte o nouă ”goană după aur”. Compania lui Sam Altman s-a transformat dintr-un startup de AI într-un gigant global
  9. Sora, aplicația video cu AI de la OpenAI, doboară recorduri: un milion de descărcări în mai puțin de cinci zile
  10. O funcție a unui smartphone a dat lovitura în mafia telefoanelor. Poliția a descoperit o rețea internațională de contrabandă