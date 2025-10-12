AMD ar putea lăsa Intel să-i fabrice cipurile: negocieri surpriză pentru procesul 18A

Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 18:14
230 citiri
AMD ar putea lăsa Intel să-i fabrice cipurile: negocieri surpriză pentru procesul 18A
FOTO Unsplash

Rivalitatea dintre AMD și Intel ar putea lua o turnură neașteptată. Potrivit unor surse din industrie, cele două companii poartă discuții preliminare pentru ca Intel Foundry să preia o parte din comenzile de cipuri AMD, comenzi care merg în prezent către gigantul taiwanez TSMC.

La prima vedere, pare un paradox: doi competitori direcți pe piața procesoarelor să colaboreze în fabricarea lor. Precedentul există, Apple cumpără ecrane de la Samsung, iar logica economică poate fi mai puternică decât rivalitățile istorice. În plus, contextul politic și financiar joacă un rol cheie.

De ce ar conta un astfel de acord

Administrația Trump, care a achiziționat recent 9,9% din acțiunile Intel, face presiuni pentru „repatrierea” producției de semiconductoare și pentru consolidarea industriei americane. Intel a primit deja investiții majore: Softbank a intrat cu 2 miliarde de dolari, iar Nvidia a cumpărat acțiuni de 5 miliarde, anunțând totodată o colaborare pentru grafică integrată în viitoarele cipuri x86 de la Intel. Mai mult, au apărut și zvonuri despre discuții exploratorii cu Apple.

Pentru Intel Foundry, un contract de producție cu AMD ar putea fi exact ce are nevoie pentru a finanța dezvoltarea procesului 18A, echivalentul intern al tehnologiilor pe 2nm de la Samsung și TSMC. Oficialii Intel au recunoscut că acest proces riscă să fie abandonat fără suficientă cerere fermă, din cauza problemelor tehnice și a ratelor mari de cipuri defecte.

Pentru AMD, mutarea ar putea aduce beneficii de securizare a producției într-o perioadă în care capacitatea TSMC este supraîncărcată. Totuși, există și riscul ca performanțele planificate pentru viitoarele CPU și GPU să nu fie atinse dacă Intel nu reușește să își rezolve dificultățile cu randamentele și eficiența procesului 18A.

...citeste mai departe despre "AMD ar putea lăsa Intel să-i fabrice cipurile: negocieri surpriză pentru procesul 18A" pe Ziare.com

Intel dă lovitura cu Panther Lake! Procesoarele care promit să schimbe din nou regulile jocului
Intel dă lovitura cu Panther Lake! Procesoarele care promit să schimbe din nou regulile jocului
După ani de promisiuni și întârzieri, Intel a prezentat oficial noua sa generație de procesoare, Core Ultra Panther Lake, bazate pe revoluționara arhitectură de 18A (1,8 nanometri). Este cel...
Criptomonedele s-au prăbușit cu 400 de miliarde de dolari după declarațiile lui Trump. Piețele se pregătesc pentru haos global
Criptomonedele s-au prăbușit cu 400 de miliarde de dolari după declarațiile lui Trump. Piețele se pregătesc pentru haos global
O singură frază a președintelui american Donald Trump a șters aproape 400 de miliarde de dolari din valoarea pieței cripto în mai puțin de 24 de ore. Amenințarea cu tarife vamale de 100%...
#tehnologie, #Intel, #AMD , #Stiri Internet

Curs valutar

1 EUR = 5.0927 RON

-0.0026

1 USD = 4.3982 RON

0.0134
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Cum și-au învins oamenii dependența de telefon cu o schimbare simplă în setări: "E singurul lucru care m-a ajutat"
  2. Povestea celei mai faimoase chei de activare Windows piratate din lume: „FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8”
  3. Huawei a prezentat o inovație care ar putea da „frâu liber” accesului la Inteligența Artificială avansată
  4. Telefonul „retro-smart” la sub 300 RON care aduce înapoi simplitatea, dar nu renunță la WhatsApp și YouTube
  5. Smartphone-urile pierd și ultimul accesoriu din cutie: cablul USB dispare treptat. Care este primul producător care face asta
  6. WhatsApp introduce rezervarea numelui de utilizator: cine prinde primul, îl păstrează
  7. Microsoft recunoaște oficial: OneDrive și efectele vizuale pot încetini Windows 10 și 11. Care este soluția
  8. Silicon Valley trăieşte o nouă ”goană după aur”. Compania lui Sam Altman s-a transformat dintr-un startup de AI într-un gigant global
  9. Sora, aplicația video cu AI de la OpenAI, doboară recorduri: un milion de descărcări în mai puțin de cinci zile
  10. O funcție a unui smartphone a dat lovitura în mafia telefoanelor. Poliția a descoperit o rețea internațională de contrabandă