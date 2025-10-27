Instagram adaugă, în sfârșit, o funcție cerută de ani de zile de utilizatori

Luni, 27 Octombrie 2025, ora 15:36
0 citiri
Instagram adaugă, în sfârșit, o funcție cerută de ani de zile de utilizatori
FOTO Unsplash

După numeroase solicitări și comparații cu platforma YouTube, Instagram introduce în sfârșit o funcție așteptată de toți. Este vorba de istoricul vizionărilor pentru Reels, care le permite utilizatorilor să revadă toate clipurile scurte urmărite anterior, să le sorteze după dată și chiar să filtreze rezultatele în funcție de conturile care le-au publicat.

Un „YouTube History” pentru Reels

Funcția a fost confirmată de Adam Mosseri, directorul Instagram, într-o postare pe Threads, unde a anunțat că secțiunea dedicată istoricului Reels este acum activă pentru majoritatea utilizatorilor. Aceasta funcționează similar cu istoricul de pe YouTube și oferă un mod mult mai simplu de a regăsi videoclipuri pierdute în feed.

Utilizatorii pot accesa istoricul prin meniul principal: Profil - Meniu - Setări - Activitatea dvs - Istoricul vizionărilor.

De acolo, pot sorta clipurile vizionate în ordine cronologică (de la cele mai recente la cele mai vechi și invers) sau pot filtra rezultatele după intervale de timp și conturi specifice. Noua secțiune este deja prezentă în cea mai recentă versiune a aplicației Instagram, iar implementarea se extinde treptat la nivel global.

...citeste mai departe despre "Instagram adaugă, în sfârșit, o funcție cerută de ani de zile de utilizatori" pe Ziare.com

HBO Max lansează un nou sistem de rating. Utilizatorii vor putea de acum să dea „note” filmelor și serialelor
HBO Max lansează un nou sistem de rating. Utilizatorii vor putea de acum să dea „note” filmelor și serialelor
HBO Max schimbă modul în care utilizatorii își exprimă părerea despre filme și seriale. Platforma introduce un sistem de rating complet nou, care renunță la clasicele stele sau note și...
Spotify lansează o funcție pentru Android Auto. Pasagerii vor putea controla muzica din mașină
Spotify lansează o funcție pentru Android Auto. Pasagerii vor putea controla muzica din mașină
Spotify pregătește o noutate care promite să schimbe atmosfera din timpul călătoriilor cu mașina. Platforma va introduce pe Android Auto o funcție care permite pasagerilor să se alăture...
#tehnologie, #Instagram, #aplicatii , #Stiri Internet

Curs valutar

1 EUR = 5.0848 RON

0.0013

1 USD = 4.3684 RON

-0.0105
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Directorii Oracle vând acțiuni de milioane, chiar când compania atinge vârful. Care este motivul
  2. Cum își omoară utilizatorii bateria telefonului fără să-și dea seama. Cele mai frecvente greșeli la smartphone-uri
  3. Cum e să trăiești în cele mai inteligente orașe din lume: ”Nu mai am nevoie de chei, carduri sau portofel”
  4. Peste 850 de oameni de știință cer interzicerea dezvoltării superinteligenţei artificiale și avertizează că pune în pericol chiar existența umană
  5. O femeie din SUA a câștigat un proces cu ajutorul lui ChatGPT: “Rezultatele erau uimitor de convingătoare”
  6. Avertisment pentru evazioniști. Ofensiva pregătită de ANAF, cu ajutorul inteligenței artificiale
  7. Americanii au prezentat avionul de luptă fără pilot care decolează vertical, fara pistă, și poate zbura fără GPS
  8. Meta interzice ChatGPT pe WhatsApp. Schimbare majoră pentru miliarde de utilizatori
  9. Nike a reinventat mersul. Pantofii care merg „singuri” și promit să schimbe totul
  10. Top 10 țări din lume pentru nomazii digitali în 2025: 7 sunt în Europa