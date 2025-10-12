Instagram sparge bariera de 3 miliarde de utilizatori: aplicația se transformă radical

Joi, 25 Septembrie 2025, ora 23:31
297 citiri
Instagram sparge bariera de 3 miliarde de utilizatori: aplicația se transformă radical
FOTO Unsplash

Instagram a ajuns la 3 miliarde de utilizatori activi lunar. Creșterea spectaculoasă este atribuită în special videoclipurilor scurte și mesajelor private, care au devenit centrul experienței din platformă.

Pentru a marca acest prag istoric, Meta schimbă din nou direcția aplicației: bara de navigare de pe ecranul principal va evidenția Reels și mesageria privată, lăsând tot mai mult în urmă fluxul clasic de fotografii. Mai mult, în India se testează deja deschiderea aplicației direct în secțiunea Reels – o mișcare clar inspirată de TikTok.

Reels și mesaje, noul ADN al Instagramului

Directorul Instagram, Adam Mosseri, recunoaște că felul în care oamenii folosesc platforma s-a schimbat radical: mesageria privată a devenit principalul mod de distribuire a conținutului, urmată de Stories, iar peste 50% din timpul petrecut în aplicație este dedicat vizionării de clipuri video.

Pentru a ține pasul cu aceste tendințe, Instagram testează și o funcție prin care utilizatorii își pot ajusta direct algoritmul, alegând ce tip de conținut să vadă mai mult sau să ascundă.

...citeste mai departe despre "Instagram sparge bariera de 3 miliarde de utilizatori: aplicația se transformă radical" pe Ziare.com

Uber închide în România opțiunea care le permitea pasagerilor să plătească mai puțin pentru curse. A fost valabilă doar un an și jumătate
Uber închide în România opțiunea care le permitea pasagerilor să plătească mai puțin pentru curse. A fost valabilă doar un an și jumătate
După mai puțin de doi ani de la lansare, Uber închide serviciul UberX Share în România, opțiunea care permitea pasagerilor să împartă aceeași cursă și să plătească mai puțin....
Adio reclame care te sperie la miezul nopții. Un stat obligă Netflix și YouTube să reducă volumul spoturilor
Adio reclame care te sperie la miezul nopții. Un stat obligă Netflix și YouTube să reducă volumul spoturilor
Dacă te-ai speriat de volumul unei reclame de pe Netflix sau de faptul că YouTube a bubuit brusc mai tare decât piesa, statul California are o veste bună. O nouă lege, semnată de guvernatorul...
#tehnologie, #Instagram, #aplicatii , #Stiri Internet

Curs valutar

1 EUR = 5.0927 RON

-0.0026

1 USD = 4.3982 RON

0.0134
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Cum și-au învins oamenii dependența de telefon cu o schimbare simplă în setări: "E singurul lucru care m-a ajutat"
  2. Povestea celei mai faimoase chei de activare Windows piratate din lume: „FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8”
  3. Huawei a prezentat o inovație care ar putea da „frâu liber” accesului la Inteligența Artificială avansată
  4. Telefonul „retro-smart” la sub 300 RON care aduce înapoi simplitatea, dar nu renunță la WhatsApp și YouTube
  5. Smartphone-urile pierd și ultimul accesoriu din cutie: cablul USB dispare treptat. Care este primul producător care face asta
  6. WhatsApp introduce rezervarea numelui de utilizator: cine prinde primul, îl păstrează
  7. Microsoft recunoaște oficial: OneDrive și efectele vizuale pot încetini Windows 10 și 11. Care este soluția
  8. Silicon Valley trăieşte o nouă ”goană după aur”. Compania lui Sam Altman s-a transformat dintr-un startup de AI într-un gigant global
  9. Sora, aplicația video cu AI de la OpenAI, doboară recorduri: un milion de descărcări în mai puțin de cinci zile
  10. O funcție a unui smartphone a dat lovitura în mafia telefoanelor. Poliția a descoperit o rețea internațională de contrabandă