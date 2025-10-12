Instagram sparge bariera de 3 miliarde de utilizatori: aplicația se transformă radical

Instagram a ajuns la 3 miliarde de utilizatori activi lunar. Creșterea spectaculoasă este atribuită în special videoclipurilor scurte și mesajelor private, care au devenit centrul experienței din platformă.

Pentru a marca acest prag istoric, Meta schimbă din nou direcția aplicației: bara de navigare de pe ecranul principal va evidenția Reels și mesageria privată, lăsând tot mai mult în urmă fluxul clasic de fotografii. Mai mult, în India se testează deja deschiderea aplicației direct în secțiunea Reels – o mișcare clar inspirată de TikTok.

Reels și mesaje, noul ADN al Instagramului

Directorul Instagram, Adam Mosseri, recunoaște că felul în care oamenii folosesc platforma s-a schimbat radical: mesageria privată a devenit principalul mod de distribuire a conținutului, urmată de Stories, iar peste 50% din timpul petrecut în aplicație este dedicat vizionării de clipuri video.

Pentru a ține pasul cu aceste tendințe, Instagram testează și o funcție prin care utilizatorii își pot ajusta direct algoritmul, alegând ce tip de conținut să vadă mai mult sau să ascundă.

