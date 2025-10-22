Cel mai ieftin încărcător USB-C capabil să alimenteze și laptopuri, de la magazinul care vinde mobilă și chifteluțe. La ce preț este oferit

Miercuri, 22 Octombrie 2025, ora 16:10
FOTO Ikea

Ikea continuă extinderea liniei sale de gadgeturi accesibile și anunță lansarea globală a încărcătorului Sjoss 65W, un adaptor USB-C compact, minimalist și suficient de puternic pentru a alimenta laptopuri, tablete și telefoane. Produsul este deja disponibil și în România, la un preț surprinzător de mic: 59,90 lei (aproximativ 12 euro).

Design minimalist, aceeași estetică nordică

Noul Sjöss 65W păstrează designul specific gamei Ikea: o carcasă alb mat, cu margini rotunjite și un format extrem de compact, doar 11 × 5 × 4 cm și o greutate de 180 g.

Un detaliu simpatic: în cutie se găsesc șase autocolante colorate, pentru personalizarea încărcătorului și recunoașterea rapidă între mai multe dispozitive similare.

Deși păstrează dimensiunile modelului anterior de 30W, noul adaptor oferă putere mai mult decât dublă, atingând pragul de 65W, suficient pentru a încărca chiar și un MacBook Air sau un laptop cu procesor Intel de generație recentă.

Ikea a echipat Sjöss 65W cu un singur port USB-C, dar compatibil cu toate standardele moderne de încărcare rapidă:

- USB Power Delivery 3.0 (PD 3.0) – până la 65W;

- Quick Charge 4+ (QC 4+) – compatibil cu majoritatea telefoanelor Android;

- PPS (Programmable Power Supply) – reglare dinamică a puterii până la 48W.

Testele independente publicate online arată că încărcătorul poate susține o putere constantă de 65W timp de peste două ore fără a se supraîncălzi, o performanță rară în această categorie de preț.

Modelul de 45W cu două porturi USB-C rămâne în continuare în oferta Ikea, însă mulți utilizatori se așteaptă ca și acesta să primească în curând un upgrade la 65W.

