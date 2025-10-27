Cum a „trădat” iCloud o rețea de trișare la poker cu legături în lumea sportului și a mafiei americane

O rețea complexă de trișare la poker, cu membri din lumea mafiei și sportivi profesioniști, a fost demascată după ce anchetatorii FBI au accesat backup-urile iCloud ale suspecților.

Operațiunea, desfășurată în colaborare cu mai multe birouri federale, a dus la arestarea a 31 de persoane, dintre care 13 erau membri cunoscuți ai mafiei americane. Printre aceștia se numără Angelo Ruggiero Jr., fiul celebrului membru al organizației conduse de John Gotti. Lista a luat o turnură surprinzătoare atunci când au apărut și nume din lumea sportului precum Chauncey Billups, actual antrenor al echipei Portland Trail Blazers, și fostul jucător NBA Damon “Dee” Jones se numără printre cei audiați.

Cum a ajuns iCloud să „vorbească” în locul lor

Anchetatorii au reușit să reconstituie schema prin date sincronizate automat în iCloud, care includeau conversații, imagini și capturi de ecran incriminatoare. În backup-uri au fost găsite fotografii ale unor sisteme de tip x-ray utilizate pentru a vedea cărțile adversarilor, mașini de amestecat cărțile (DeckMate) modificate și chiar cod sursă pentru un software dedicat monitorizării jocurilor trucate.

Aceste informații au oferit o imagine completă asupra rețelei, de la organizatori la jucători, și asupra modului în care erau manipulate meciurile. În unele conversații, suspecții discutau despre pierderi intenționate, menite să nu atragă atenția printr-un șir suspect de câștiguri consecutive.

Conform documentației oficiale, dacă funcția iCloud Backup este activată, cheile de criptare pentru „Messages in iCloud” pot fi stocate în cloud, ceea ce face posibilă recuperarea acestora în cadrul unei anchete.

