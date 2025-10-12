HUAWEI WATCH Ultimate 2, ceasul inteligent care îmbină perfect luxul, rezistența și sportul. Review complet

Când am pus pentru prima dată HUAWEI WATCH Ultimate 2 pe mână, mi-am dat seama că ceasul joacă „în altă ligă”. E cel mai avansat smartwatch Huawei de până acum, o combinație între instrument de explorare și piesă de bijuterie. Din prima clipă îți transmite că e făcut pentru oameni activi, dar care apreciază, desigur, și rafinamentul. Iar echipa Ziare.Com l-a testat în detaliu, iar la finalul recenziei ți-am pregătit și un cod de reducere.

Ce m-a surprins este cât de mult a reușit Huawei să ridice standardele. Vorbim despre primul smartwatch din lume cu comunicare subacvatică bazată pe sonar, o tehnologie care permite trimiterea de mesaje și semnale SOS chiar și fără semnal celular.

Design & Lifestyle – Lux și rezistență în același timp

Din punct de vedere estetic, WATCH Ultimate 2 e genul de ceas care nu vrea să concureze cu un gadget, ci cu un model de lux. Carcasa este realizată din metal lichid pe bază de zirconiu, acoperit cu un strat ultra-dur pentru rezistență maximă la impact și coroziune. Huawei spune că materialul este mai ușor și mai rezistent decât titanul, iar în utilizare se simte exact așa: solid, dar fin la atingere.

Display-ul e protejat de sticlă de safir, iar rama este dintr-o o ceramică nanocristalină cu un finisaj impecabil. Forma octogonală, ușor scobită în relief, îi dă un aer industrial elegant, iar versiunile de culoare (albastru inspirat de ocean și negru cu accente montane) definesc clar direcția produsului.

Am testat și cum rezistă în viața de zi cu zi, zgârieturi de chei, contact cu metal, chiar și o sesiune la sală. Suprafețele au rămas impecabile. E genul de ceas pe care îl poți purta la costum, dar și într-o drumeție prin zăpadă. În plus, Huawei a venit cu noi curele tematice, inspirate de scufundări și expediții, iar diversitatea de watch faces tematice completează stilul personal fără să pară „techy”.

3. Tehnologie & Inovație – Sonar, eSIM și X-TAP

Dincolo de aspect, HUAWEI WATCH Ultimate 2 e impresionant prin modul în care adună tehnologii complet diferite într-un singur corp.

Cea mai spectaculoasă e, fără îndoială, comunicarea subacvatică bazată pe sonar, o premieră mondială. Practic, ceasul folosește unde sonore pentru a trimite și primi mesaje între scafandri, fără accesorii externe și fără conexiune la rețea. Poți adăuga până la 50 de parteneri de scufundare, trimite peste 50 de mesaje predefinite sau chiar un semnal SOS cu o rază de 60 de metri, transmis mai departe prin alte ceasuri din apropiere.

Tot la capitolul conectivitate, eSIM-ul integrat permite apeluri independente, iar algoritmul de AI noise cancellation face o diferență clară față de generația precedentă, vocea rămâne clară chiar și în vânt sau pe o stradă aglomerată. Am testat apeluri în mers și în mașină, și calitatea sunetului a fost constantă, fără distorsiuni.

Pentru partea de sănătate și control rapid, Huawei a introdus sistemul X-TAP, o interfață multi-senzorială care permite măsurarea instantanee a oxigenului din sânge sau a ritmului cardiac doar prin atingerea senzorului lateral. E o combinație între senzori ECG, PPG și de presiune, coordonați prin noul sistem TruSense, capabil să măsoare 11 indicatori vitali în doar câteva secunde.

Sport & Outdoor – Din adâncuri până pe vârfuri de munte

Aici ceasul chiar își arată personalitatea. Am testat HUAWEI WATCH Ultimate 2 atât în antrenamente obișnuite, cât și în medii mai dificile, iar versatilitatea lui m-a surprins. Este primul smartwatch capabil să combine funcții audio active și comunicare subacvatică până la 150 de metri adâncime, un nivel care depășește cu mult standardele obișnuite de 10ATM.

Sistemul de etanșeitate e interesant și din punct de vedere tehnic: ceasul își „închide” automat micro-golurile interne atunci când presiunea crește, iar microfonul are o structură stratificată care lasă sunetul să treacă fără a permite infiltrarea apei. Cu alte cuvinte, poate comunica în timp ce se scufundă.

Noul sistem de poziționare Sunflower folosește cinci sateliți (GPS, Beidou, Galileo, Glonass și QZSS) și o antenă îmbunătățită care reduce eroarea de poziționare cu 30%. În trasee montane sau zone urbane dense, traseul înregistrat rămâne precis și complet. Modul Expedition afișează date detaliate despre altitudine, distanță, presiune și ritm cardiac, oferind o navigare bidirecțională – te poți întoarce exact pe drumul parcurs.

Pe terenul de golf, există un modul dedicat care include peste 16.000 de hărți de terenuri din 19 țări. Ceasul poate calcula distanțe de la orice punct, ținând cont de panta terenului, iar la final oferă un scor digital complet și statistici despre fiecare lovitură.

Sănătate & Monitorizare – De la oxigen la ECG, totul la un deget distanță

Partea de sănătate este, probabil, cea mai avansată din toate ceasurile Huawei de până acum. Noul sistem TruSense combină trei tipuri de senzori – ECG, PPG și presiune – într-un modul unificat care permite măsurători de mare precizie. Totul se activează prin atingerea zonei X-TAP, un senzor capacitiv care reacționează instantaneu.

Prin funcția Health Glance, poți obține un raport rapid al stării tale generale: puls mediu, variabilitatea ritmului cardiac, saturația oxigenului, temperatura pielii, nivelul de stres, somnul sau riscul de apnee. În total, 11 indicatori sunt analizați în câteva secunde.

Cea mai interesantă noutate e măsurarea SpO₂ la nivelul degetului, nu al încheieturii. Asta oferă o acuratețe superioară, pentru că degetele au o rețea densă de capilare, iar semnalul nu e afectat de tatuaje, tonul pielii sau modul în care e strânsă brățara. Rezultatul apare în sub 10 secunde, cu actualizări în timp real.

Pentru cei care fac drumeții sau călătoresc la altitudini mari, ceasul monitorizează continuu oxigenul din sânge și presiunea atmosferică, detectând riscul de rău de altitudine și oferind recomandări pentru respirație controlată. Iar aplicația pentru detectarea aritmiei este certificată CE, deci poate identifica în siguranță ritmuri cardiace anormale.

Experiență în utilizare – Viteză, claritate și autonomie

În timpul testelor, interfața s-a mișcat rapid, iar trecerea între modurile de performanță și Battery Saver s-a făcut în doar 3 secunde. Ce mi-a plăcut e că în modul economic poți păstra apelurile eSIM active.

Apelurile în aer liber sunt foarte clare datorită AI Noise Cancellation – Huawei promite o dublare a capacității de filtrare a zgomotului față de modelul anterior, și se simte. În vânt puternic, vocea rămâne inteligibilă, iar pe o stradă aglomerată nu am mai avut nevoie să apropii ceasul de gură.

Funcțiile de gesture control (preluate din generația WATCH 5) fac interacțiunea mai naturală, iar NFC-ul îmbunătățit are o zonă de contact mai mare, ceea ce face plățile mai rapide.

În viața de zi cu zi, ceasul oferă o senzație de autonomie reală: conectivitate, date precise și o experiență fluidă, fără timpi morți. Fie că ești în sală, la birou sau pe un zbor lung, rămâne constant în performanță, fără să simți nevoia de „reconectare” permanentă cu telefonul.

Concluzie – Un ceas pentru cei care merg mai departe

După câteva zile cu HUAWEI WATCH Ultimate 2, e clar că vorbim despre mai mult decât un ceas inteligent. Este o platformă completă pentru explorare, sănătate și conectivitate, una care duce mai departe ideea de „smartwatch premium”.

- HUAWEI WATCH Ultimate 2 Amorphous zirconium Case + Black Fluoroelastomer – 3999 lei

- HUAWEI WATCH Ultimate 2 Amorphous zirconium Case + Dual-color Fluoroelastomer – 4999 lei (acesta are si curea de titanium in pachet)

Ceasul vine la pachet cu HUAWEI FreeBuds Pro 4 gratuie și 10 x HUAWEI Points pentru achizitia produsului, care pot fi folosite pentru cumparaturi ulterioare pe HUAWEI Store cu plata online (100 HUAWEI Points = 1 leu; la un produs obisnuit primesti mereu valoarea produsului in puncte, aici primesti de 10 x valoarea produsului in puncte).

Ziare.Com îți oferă și un voucher de -500 RON la activarea codului AULTZIARE500 pe site-ul oficial.

