Huawei Watch GT 6 apare pe internet: autonomie de 21 de zile și dotări de top. La ce preț este oferit

Marti, 16 Septembrie 2025, ora 23:10
465 citiri
Huawei Watch GT 6 apare pe internet: autonomie de 21 de zile și dotări de top. La ce preț este oferit
FOTO Artlist

Cu doar câteva zile înainte de prezentarea oficială, internetul a fost inundat de imagini și informații despre noua serie Huawei Watch GT 6. Leak-ul confirmă nu doar designul și dimensiunile celor trei modele, dar și prețurile pe care utilizatorii europeni le vor plăti pentru ele. Lansarea va avea loc pe 19 septembrie, dar surprizele par să se fi terminat deja.

Modelele disponibile acoperă aproape toate gusturile: două variante pentru Watch GT 6, de 41 mm și 46 mm, plus un Watch GT 6 Pro dedicat celor care vor mai multă autonomie și funcții avansate. Ambele ceasuri standard vin cu ecrane OLED – 1,32 inci pentru modelul mic și 1,47 inci pentru cel mare – cu rezoluție de 466×466, stocare internă de 64 GB și baterii generoase: 540 mAh pentru versiunea de 41 mm și 847 mAh pentru cea de 46 mm.

Watch GT 6 Pro: autonomie de 21 de zile și dotări de top

Modelul Pro va fi disponibil doar în varianta de 46 mm și promite până la trei săptămâni de utilizare cu o singură încărcare, grație bateriei de 867 mAh. Pe lângă senzorii standard (accelerometru, giroscop, barometru, busolă), ceasul adaugă monitorizare a temperaturii corporale, ECG, ritm cardiac și, desigur, conectivitate NFC și GPS. Toate modelele includ microfon și difuzor, transformând ceasurile în adevărate gadgeturi all-in-one.

Prețurile confirmă poziționarea premium: 259 EUR pentru modelul de 41 mm, 279 EUR pentru cel de 46 mm, iar Watch GT 6 Pro ajunge la 379 EUR. În funcție de dimensiune, utilizatorii pot alege între curele albe, violet sau aurii (41 mm), negre, maro și verzi (46 mm), sau negre, maro și argintii pentru versiunea Pro.

...citeste mai departe despre "Huawei Watch GT 6 apare pe internet: autonomie de 21 de zile și dotări de top. La ce preț este oferit" pe Ziare.com

Cele mai noi produse HUAWEI disponibile in România: Ultimate 2, MatePad 12X, FreeBuds 7i
Cele mai noi produse HUAWEI disponibile in România: Ultimate 2, MatePad 12X, FreeBuds 7i
După evenimentul global desfășurat la Paris pe 19 septembrie, HUAWEI lansează oficial în România trei dintre cele mai așteptate produse din portofoliul său: WATCH Ultimate 2, MatePad 12 X...
HUAWEI WATCH Ultimate 2, ceasul inteligent care îmbină perfect luxul, rezistența și sportul. Review complet
HUAWEI WATCH Ultimate 2, ceasul inteligent care îmbină perfect luxul, rezistența și sportul. Review complet
Când am pus pentru prima dată HUAWEI WATCH Ultimate 2 pe mână, mi-am dat seama că ceasul joacă „în altă ligă”. E cel mai avansat smartwatch Huawei de până acum, o combinație între...
#tehnologie, #Huawei, #ceas inteligent , #Stiri Internet

Curs valutar

1 EUR = 5.0927 RON

-0.0026

1 USD = 4.3982 RON

0.0134
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Cum și-au învins oamenii dependența de telefon cu o schimbare simplă în setări: "E singurul lucru care m-a ajutat"
  2. Povestea celei mai faimoase chei de activare Windows piratate din lume: „FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8”
  3. Huawei a prezentat o inovație care ar putea da „frâu liber” accesului la Inteligența Artificială avansată
  4. Telefonul „retro-smart” la sub 300 RON care aduce înapoi simplitatea, dar nu renunță la WhatsApp și YouTube
  5. Smartphone-urile pierd și ultimul accesoriu din cutie: cablul USB dispare treptat. Care este primul producător care face asta
  6. WhatsApp introduce rezervarea numelui de utilizator: cine prinde primul, îl păstrează
  7. Microsoft recunoaște oficial: OneDrive și efectele vizuale pot încetini Windows 10 și 11. Care este soluția
  8. Silicon Valley trăieşte o nouă ”goană după aur”. Compania lui Sam Altman s-a transformat dintr-un startup de AI într-un gigant global
  9. Sora, aplicația video cu AI de la OpenAI, doboară recorduri: un milion de descărcări în mai puțin de cinci zile
  10. O funcție a unui smartphone a dat lovitura în mafia telefoanelor. Poliția a descoperit o rețea internațională de contrabandă