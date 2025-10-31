Huawei Mate X7: flagship-ul pliabil al toamnei, cu ecran 2K și design mai subțire ca niciodată

FOTO Unsplash

După luni de zvonuri și informații, Huawei Mate X7 se apropie de lansare. Noul pliabil premium al companiei chineze, cunoscut intern sub numele de cod „Delphi”, ar fi deja în producție, cu debutul oficial programat pentru noiembrie 2025, potrivit surselor din China.

La prima vedere, X7 promite un pas important față de generația anterioară, atât prin îmbunătățirile de design, cât și prin detaliile hardware dezvoltate exclusiv în China, o consecință directă a restricțiilor comerciale impuse de SUA.

Ecran 2K LTPO și design ultra-subțire

Huawei va echipa noul Mate X7 cu un display LTPO OLED de 7,95 inci, capabil de rezoluție 2K, luminozitate crescută și un strat oleofobic îmbunătățit care reduce amprentele și reflexiile. Compania ar fi lucrat intens la perfecționarea planeității zonei de pliere, una dintre provocările clasice ale telefoanelor pliabile.

La capitolul design, sursele menționează o grosime de aproximativ 4,5 mm în stare desfăcută și sub 10 mm când este pliat, ceea ce l-ar putea aduce foarte aproape, sau chiar peste, rivalul Galaxy Z Fold7 din punct de vedere al subțirimii. Ca de obicei, Huawei mizează pe un aspect luxuriant, cu finisaje lucioase, muchii rotunjite și o paletă elegantă de culori: Obsidian Black, Phantom Purple, Cosmic Red, Cloud Blue și Cloud White.

Din cauza lipsei accesului la furnizori occidentali, Huawei continuă să mizeze pe propriile soluții hardware. Mate X7 ar urma să fie echipat cu procesorul Kirin 9030, o versiune evoluată a platformei dezvoltate și fabricate integral în China, cu eficiență și performanță comparabile cu cele ale generațiilor high-end anterioare.

Pe partea foto, compania testează două variante de senzori principali de 50 MP, unul de 1/1,56” și altul de 1/1,3”, urmând ca doar unul să ajungă în versiunea finală. Configurația ar fi completată de o cameră ultrawide și una periscopică, ambele tot de 50 MP, pentru zoom optic și performanță superioară în lumină scăzută.

Primele loturi de Huawei Mate X7 vor fi disponibile doar pe piața chineză, unde brandul domină segmentul pliabilelor. O eventuală lansare europeană este încă incertă.

