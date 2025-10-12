Huawei Mate 80, Mate 80 Pro și Mate 80 Pro+ apar în documente oficiale: ce știm deja despre noile flagship-uri

Seria Huawei Mate 80 este mai aproape de lansare ca oricând, după ce toate cele trei modele au primit certificarea oficială pentru vânzare în China. Documentele confirmă existența variantelor Mate 80 (VYG-AL00), Mate 80 Pro (SGT-AL00) și Mate 80 Pro+ (SGT-AL50), dar și câteva dintre specificațiile cheie.

Modelul standard va avea suport pentru încărcare rapidă la 66W, în timp ce versiunile Pro și Pro+ urcă la 100W. În paralel, surse din China susțin că seria ar putea inaugura un nou procesor Kirin 9030 și chiar soluții inedite de răcire activă, cu un ventilator integrat în zona insulei de cameră.

Ce aduc noile Mate 80

La nivel foto, diferențele între modele sunt clare: Mate 80 ar urma să vină cu un senzor principal de 50 MP (1/1,5"), Mate 80 Pro cu un senzor de 50 MP (1/1,3"), iar varianta Pro+ ar beneficia de un nou SmartSens 590, tot de 50 MP, dar optimizat pentru performanțe superioare. Toate cele trei telefoane păstrează insula foto rotundă și centrată, cu bliț dual-tone plasat în colțul stânga-sus.

Pe partea de ecrane, Mate 80 va miza pe un panou plat, Pro-ul va trece la un design 2.5D cu recunoaștere facială 3D, iar Pro+ ar putea fi livrat cu un display curbat „4D”, cu margini curbate pe toate laturile. Pentru varianta premium se testează și rame din titan, alături de un spate cu textură ceramică.

La interior, noul Kirin 9030 ar trebui să ofere o arhitectură revizuită, iar bateria ar putea depăși 6000 mAh, cu încărcare wireless de până la 80W. Nu lipsesc conectivitatea 5G și suportul pentru comunicare prin satelit, caracteristici deja regăsite pe generațiile recente Huawei.

Conform leak-urilor, evenimentul de lansare pentru seria Mate 80 ar fi programat pentru noiembrie 2025.

